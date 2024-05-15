На завтрак, перекус и чай: рецепт бананового кекса с медом и орехами
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Приготовление бананового кекса не займет у вас много времени, но результат поразит вас.
Банановый кекс – это не просто выпечка, а настоящая классика домашней кухни. Его нежный аромат, насыщенный вкус и легкость приготовления делают его любимцем детей и взрослых. Также предлагаем рецепт шоколадного бананового кекса.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом кекса с медом и орехами, который станет отличным завтраком, перекусом или дополнением к чаю.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. соли
- 50 г грецких орехов
- 2 ст. л. меда
Приготовление:
- Подготовим ингредиенты. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой. Сливочное масло вынуть из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Орехи измельчить.
- Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Постепенно добавьте эту смесь к масляной, чередуя с банановым пюре.
Хорошо перемешайте, чтобы не было комков.
- Добавьте размельченные орехи и мед, аккуратно перемешайте.
- Выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса.
- Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получится сухой, кекс готов.
- Дайте кексу чуть-чуть остыть в форме, затем переверните его на решетку и полностью остудите.
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