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На завтрак, перекус и чай: рецепт бананового кекса с медом и орехами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Банановый кекс получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ)
Банановый кекс получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление бананового кекса не займет у вас много времени, но результат поразит вас.

Банановый кекс – это не просто выпечка, а настоящая классика домашней кухни. Его нежный аромат, насыщенный вкус и легкость приготовления делают его любимцем детей и взрослых. Также предлагаем рецепт шоколадного бананового кекса.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом кекса с медом и орехами, который станет отличным завтраком, перекусом или дополнением к чаю.

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. соли
  • 50 г грецких орехов
  • 2 ст. л. меда

Приготовление:

  1. Подготовим ингредиенты. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой. Сливочное масло вынуть из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Орехи измельчить.
  2. Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Постепенно добавьте эту смесь к масляной, чередуя с банановым пюре.

Хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

  1. Добавьте размельченные орехи и мед, аккуратно перемешайте.
  2. Выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса.
  3. Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получится сухой, кекс готов.
  4. Дайте кексу чуть-чуть остыть в форме, затем переверните его на решетку и полностью остудите.

А если вы любите вкусную выпечку, предлагаем приготовить нежные синнабоны с самой вкусной поливкой. Также предлагаем приготовить кекс из 5 ингредиентов.

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