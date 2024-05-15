На завтрак, перекус и чай: рецепт бананового кекса с медом и орехами

Приготовление бананового кекса не займет у вас много времени, но результат поразит вас.

Банановый кекс – это не просто выпечка, а настоящая классика домашней кухни. Его нежный аромат, насыщенный вкус и легкость приготовления делают его любимцем детей и взрослых. Также предлагаем рецепт шоколадного бананового кекса.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом кекса с медом и орехами, который станет отличным завтраком, перекусом или дополнением к чаю.

Ингредиенты:

2 спелых банана

100 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

1/4 ч. л. соли

50 г грецких орехов

2 ст. л. меда

Приготовление:

Подготовим ингредиенты. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой. Сливочное масло вынуть из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Орехи измельчить. Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Постепенно добавьте эту смесь к масляной, чередуя с банановым пюре.

Хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

Добавьте размельченные орехи и мед, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса. Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получится сухой, кекс готов. Дайте кексу чуть-чуть остыть в форме, затем переверните его на решетку и полностью остудите.

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