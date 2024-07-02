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Как у бабушки: рецепт вареников с клубникой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такие вареники станут настоящим символом лета (изображение создано с помощью ИИ)
Такие вареники станут настоящим символом лета (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такие вареники весело готовить в кругу семьи.

Лето щедро дарит нам свои дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Клубника – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и невероятно полезна. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и ароматных вареников с клубникой, которые станут отличным украшением любого стола.

Эти вареники сочетают нежность теста, сладость клубники и легкий аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г клубники
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара

Для подачи:

  • Сметана
  • Сахарный песок
  • Мята (по желанию)

Приготовление:

  1. Тесто: в миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо. Постепенно добавляя воду, замесите мягкое тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут.
  2. Начинка: клубнику промойте, удалите хвостики. 200 г ягод разомните вилкой, добавьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте.
  3. Формовка вареников: тесто раскатайте в пласт толщиной 2 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки. На каждый кружочек теста выложите немного начинки. Защипните края вареников.
  4. Варка вареников: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-4 минут после всплытия.
  5. Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте оставшейся размятой клубникой, сметаной и посыпьте сахаром. По желанию украсьте мятой.

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#Вареники #Рецепт #еда-Телеграф