Как у бабушки: рецепт вареников с клубникой
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Такие вареники весело готовить в кругу семьи.
Лето щедро дарит нам свои дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Клубника – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и невероятно полезна. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и ароматных вареников с клубникой, которые станут отличным украшением любого стола.
Эти вареники сочетают нежность теста, сладость клубники и легкий аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 250 мл воды
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г клубники
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
Для подачи:
- Сметана
- Сахарный песок
- Мята (по желанию)
Приготовление:
- Тесто: в миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо. Постепенно добавляя воду, замесите мягкое тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут.
- Начинка: клубнику промойте, удалите хвостики. 200 г ягод разомните вилкой, добавьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте.
- Формовка вареников: тесто раскатайте в пласт толщиной 2 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки. На каждый кружочек теста выложите немного начинки. Защипните края вареников.
- Варка вареников: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-4 минут после всплытия.
- Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте оставшейся размятой клубникой, сметаной и посыпьте сахаром. По желанию украсьте мятой.
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