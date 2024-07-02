Как у бабушки: рецепт вареников с клубникой

Такие вареники весело готовить в кругу семьи.

Лето щедро дарит нам свои дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Клубника – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и невероятно полезна. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и ароматных вареников с клубникой, которые станут отличным украшением любого стола.

Эти вареники сочетают нежность теста, сладость клубники и легкий аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 мл воды

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г клубники

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Для подачи:

Сметана

Сахарный песок

Мята (по желанию)

Приготовление:

Тесто: в миску просейте муку, добавьте соль. Сделайте углубление в центре и вбейте яйцо. Постепенно добавляя воду, замесите мягкое тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут. Начинка: клубнику промойте, удалите хвостики. 200 г ягод разомните вилкой, добавьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте. Формовка вареников: тесто раскатайте в пласт толщиной 2 мм. С помощью стакана вырежьте кружочки. На каждый кружочек теста выложите немного начинки. Защипните края вареников. Варка вареников: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-4 минут после всплытия. Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте оставшейся размятой клубникой, сметаной и посыпьте сахаром. По желанию украсьте мятой.

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