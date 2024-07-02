Скорее всего купить в магазине: рецепт абрикосового джема за 20 минут
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Приготовление этого джема не займет у вас много времени, а результат поразит.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных десертов. Абрикосы – одни из самых любимых летних фруктов, которые не только вкусны, но и невероятно полезны. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного абрикосового джема, который станет отличным дополнением к любой трапезе, а также отличным заготовкой на зиму. Также, предлагаем рецепт персиков консервированных половинками.
Этот джем сочетает в себе сладость абрикосов, кислинку лимона, насыщенный аромат ванили и нежную текстуру, просто тающую во рту.
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов
- 400 г сахара
- 1 лимон
- 1 стручок ванили
- 100 мл воды
Приготовление:
- Подготовим абрикосы: тщательно вымойте абрикосы, удалите косточки и разрежьте их на половинки.
- Готовим сироп: в кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите сироп до кипения, постоянно помешивая.
- Добавление абрикосов: добавьте абрикосы в сироп и варите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически снимая пену.
- Добавление лимона и ванили: добавьте в джем сок лимона и разрезанный пополам стручок ванили. Перемешайте.
- Варенье до готовности: варите джем еще 10-15 минут до желаемой густоты.
- Разлив в банки: готовый джем разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.