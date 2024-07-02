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Скорее всего купить в магазине: рецепт абрикосового джема за 20 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Абрикосовый джем получается очень ароматный и вкусный (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 02 июля 2024, 10:20
Абрикосовый джем получается очень ароматный и вкусный (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого джема не займет у вас много времени, а результат поразит.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных десертов. Абрикосы – одни из самых любимых летних фруктов, которые не только вкусны, но и невероятно полезны. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного абрикосового джема, который станет отличным дополнением к любой трапезе, а также отличным заготовкой на зиму. Также, предлагаем рецепт персиков консервированных половинками.

Этот джем сочетает в себе сладость абрикосов, кислинку лимона, насыщенный аромат ванили и нежную текстуру, просто тающую во рту.

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов
  • 400 г сахара
  • 1 лимон
  • 1 стручок ванили
  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Подготовим абрикосы: тщательно вымойте абрикосы, удалите косточки и разрежьте их на половинки.
  2. Готовим сироп: в кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите сироп до кипения, постоянно помешивая.
  3. Добавление абрикосов: добавьте абрикосы в сироп и варите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически снимая пену.
  4. Добавление лимона и ванили: добавьте в джем сок лимона и разрезанный пополам стручок ванили. Перемешайте.
  5. Варенье до готовности: варите джем еще 10-15 минут до желаемой густоты.
  6. Разлив в банки: готовый джем разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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