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Прекрасно охлаждает в жару: рецепт фрапе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот кофе прекрасно охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Этот кофе прекрасно охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Вашим спасением в жару станет ледяное фраппе.

Лето в разгаре, а это значит, что пора наслаждаться прохладными и освежающими напитками. Фрапе – это один из самых популярных напитков в жаркие дни, сочетающий в себе холодный кофе, молоко, мороженое и другие ингредиенты, создавая настоящий водоворот вкуса и прохлады. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и освежающего фрапе с кофе и мороженым, который станет вашим любимым напитком в жаркий день.

Этот напиток сочетает в себе горечь кофе, мороженое, сливочный вкус молока и аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • 100 мл крепкого кофе (холодного)
  • 100 мл молока
  • 50 г мороженого (ванильного)
  • 1 ч. л. сахара (по желанию)
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
  • Лид
  • Взбитые сливки (для подачи)
  • Тертый шоколад (для подачи)

Приготовление:

  1. Кофе: предварительно приготовьте кофе и охладите его.
  2. Блендер: в блендере смешайте холодный кофе, молоко, мороженое, сахар (если используете) и ванильный экстракт (если используете).
  3. Взбивайте смесь в течение 1-2 минут до получения густой и пенной массы.
  4. Лед: добавьте в блендер лед и взбейте еще в течение 30 секунд.
  5. Подача: разлейте фрапе по стаканам. По желанию украсьте взбитыми сливками и тертым шоколадом.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Кофе #еда-Телеграф