Прекрасно охлаждает в жару: рецепт фрапе

Вашим спасением в жару станет ледяное фраппе.

Лето в разгаре, а это значит, что пора наслаждаться прохладными и освежающими напитками. Фрапе – это один из самых популярных напитков в жаркие дни, сочетающий в себе холодный кофе, молоко, мороженое и другие ингредиенты, создавая настоящий водоворот вкуса и прохлады. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и освежающего фрапе с кофе и мороженым, который станет вашим любимым напитком в жаркий день.

Этот напиток сочетает в себе горечь кофе, мороженое, сливочный вкус молока и аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

100 мл крепкого кофе (холодного)

100 мл молока

50 г мороженого (ванильного)

1 ч. л. сахара (по желанию)

1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)

Лид

Взбитые сливки (для подачи)

Тертый шоколад (для подачи)

Приготовление:

Кофе: предварительно приготовьте кофе и охладите его. Блендер: в блендере смешайте холодный кофе, молоко, мороженое, сахар (если используете) и ванильный экстракт (если используете). Взбивайте смесь в течение 1-2 минут до получения густой и пенной массы. Лед: добавьте в блендер лед и взбейте еще в течение 30 секунд. Подача: разлейте фрапе по стаканам. По желанию украсьте взбитыми сливками и тертым шоколадом.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".