Прекрасно охлаждает в жару: рецепт фрапе
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Вашим спасением в жару станет ледяное фраппе.
Лето в разгаре, а это значит, что пора наслаждаться прохладными и освежающими напитками. Фрапе – это один из самых популярных напитков в жаркие дни, сочетающий в себе холодный кофе, молоко, мороженое и другие ингредиенты, создавая настоящий водоворот вкуса и прохлады. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и освежающего фрапе с кофе и мороженым, который станет вашим любимым напитком в жаркий день.
Этот напиток сочетает в себе горечь кофе, мороженое, сливочный вкус молока и аромат ванили, создавая неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 100 мл крепкого кофе (холодного)
- 100 мл молока
- 50 г мороженого (ванильного)
- 1 ч. л. сахара (по желанию)
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
- Лид
- Взбитые сливки (для подачи)
- Тертый шоколад (для подачи)
Приготовление:
- Кофе: предварительно приготовьте кофе и охладите его.
- Блендер: в блендере смешайте холодный кофе, молоко, мороженое, сахар (если используете) и ванильный экстракт (если используете).
- Взбивайте смесь в течение 1-2 минут до получения густой и пенной массы.
- Лед: добавьте в блендер лед и взбейте еще в течение 30 секунд.
- Подача: разлейте фрапе по стаканам. По желанию украсьте взбитыми сливками и тертым шоколадом.
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