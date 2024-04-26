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Вы такого еще не пробовали: как приготовить шоколадный банановый хлеб

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такой хлеб станет отличным вариантом завтрака.
Такой хлеб станет отличным вариантом завтрака.. Фото freepik.com

Такой хлеб обладает насыщенным вкусом и ароматом и станет вашим любимым десертом.

Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом шоколадного бананового хлеба, который готовится очень просто и быстро. Этот хлеб получается невероятно мягким, нежным, ароматным и вкусным. Он станет отличным дополнением к чаю, кофе или молоку. Также, предлагаем рецепт постного кекса с голубиной.

Ингредиенты:

  • 3 спелых банана
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 1 чайную ложку разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 100 г темного шоколада (рубленого)

Приготовление:

  1. Бананы размять вилкой в пюре.
  2. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышности.
  3. Добавить яйца одно за другим, взбивая после каждого.
  4. Добавить банановое пюре и перемешать.
  5. В отдельной миске смешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль.
  6. Постепенно добавить сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая до однородной массы.
  7. Добавить рубленый шоколад и перемешать.
  8. Тесто выложить в форму для хлеба, смазанную маслом.
  9. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета.
  10. Готовый хлеб вынуть из духовки, слегка остудить в форме, затем полностью остудить на решетке.

Совет:

  • Шоколадный банановый хлеб можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре в течение 3-4 дней.
  • Этот хлеб можно заморозить. Для этого его нужно завернуть в пищевую пленку или фольгу и заморозить. Перед подачей разморозить при комнатной температуре.
  • Шоколадный банановый хлеб можно сделать более сытным, добавив к тесту орехи, изюм или цукаты.
  • Также можно поэкспериментировать с разными видами шоколада, например использовать молочный шоколад или белый шоколад.

А если вы любите вкусную выпечку, предлагаем приготовить нежные синнабоны с самой вкусной поливкой. Также предлагаем приготовить кекс из 5 ингредиентов.

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#Рецепт #еда-Телеграф