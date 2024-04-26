Вы такого еще не пробовали: как приготовить шоколадный банановый хлеб

Такой хлеб обладает насыщенным вкусом и ароматом и станет вашим любимым десертом.

Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом шоколадного бананового хлеба, который готовится очень просто и быстро. Этот хлеб получается невероятно мягким, нежным, ароматным и вкусным. Он станет отличным дополнением к чаю, кофе или молоку. Также, предлагаем рецепт постного кекса с голубиной.

Ингредиенты:

3 спелых банана

100 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

200 г муки

2 столовые ложки какао-порошка

1 чайную ложку разрыхлителя

1/2 чайной ложки соды

1/4 чайной ложки соли

100 г темного шоколада (рубленого)

Приготовление:

Бананы размять вилкой в пюре. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышности. Добавить яйца одно за другим, взбивая после каждого. Добавить банановое пюре и перемешать. В отдельной миске смешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая до однородной массы. Добавить рубленый шоколад и перемешать. Тесто выложить в форму для хлеба, смазанную маслом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета. Готовый хлеб вынуть из духовки, слегка остудить в форме, затем полностью остудить на решетке.

Совет:

Шоколадный банановый хлеб можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре в течение 3-4 дней.

Этот хлеб можно заморозить. Для этого его нужно завернуть в пищевую пленку или фольгу и заморозить. Перед подачей разморозить при комнатной температуре.

Шоколадный банановый хлеб можно сделать более сытным, добавив к тесту орехи, изюм или цукаты.

Также можно поэкспериментировать с разными видами шоколада, например использовать молочный шоколад или белый шоколад.

А если вы любите вкусную выпечку, предлагаем приготовить нежные синнабоны с самой вкусной поливкой. Также предлагаем приготовить кекс из 5 ингредиентов.