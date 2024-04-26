Вы такого еще не пробовали: как приготовить шоколадный банановый хлеб
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Такой хлеб обладает насыщенным вкусом и ароматом и станет вашим любимым десертом.
Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом шоколадного бананового хлеба, который готовится очень просто и быстро. Этот хлеб получается невероятно мягким, нежным, ароматным и вкусным. Он станет отличным дополнением к чаю, кофе или молоку. Также, предлагаем рецепт постного кекса с голубиной.
Ингредиенты:
- 3 спелых банана
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 200 г муки
- 2 столовые ложки какао-порошка
- 1 чайную ложку разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки соды
- 1/4 чайной ложки соли
- 100 г темного шоколада (рубленого)
Приготовление:
- Бананы размять вилкой в пюре.
- Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышности.
- Добавить яйца одно за другим, взбивая после каждого.
- Добавить банановое пюре и перемешать.
- В отдельной миске смешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль.
- Постепенно добавить сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая до однородной массы.
- Добавить рубленый шоколад и перемешать.
- Тесто выложить в форму для хлеба, смазанную маслом.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 50-60 минут до золотистого цвета.
- Готовый хлеб вынуть из духовки, слегка остудить в форме, затем полностью остудить на решетке.
Совет:
- Шоколадный банановый хлеб можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре в течение 3-4 дней.
- Этот хлеб можно заморозить. Для этого его нужно завернуть в пищевую пленку или фольгу и заморозить. Перед подачей разморозить при комнатной температуре.
- Шоколадный банановый хлеб можно сделать более сытным, добавив к тесту орехи, изюм или цукаты.
- Также можно поэкспериментировать с разными видами шоколада, например использовать молочный шоколад или белый шоколад.
А если вы любите вкусную выпечку, предлагаем приготовить нежные синнабоны с самой вкусной поливкой. Также предлагаем приготовить кекс из 5 ингредиентов.