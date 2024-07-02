30 минут и готово: рецепт малосольных огурцов
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Приготовление этих огурцов займет у вас несколько минут.
Лето – пора не только щедрых даров природы, но и время, когда хочется насладиться вкусом свежих овощей. Одной из самых популярных закусок в этот период являются малосольные огурцы, прекрасно дополняющие любой стол. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно хрустящих и ароматных малосольных огурцов, которые станут настоящим украшением вашего летнего меню. Также предложим самый быстрый рецепт малосольных огурцов .
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и усилий, а результат непревзойден.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1,5 л воды
- 2 ст. л. соли (не йодированной)
- 1 ст. л. сахара
- 1 пучок укропа
- 1 лист хрена
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 горошины черного перца
- 1 лавровый лист (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим огурцы: тщательно помойте огурцы и при желании замочите их в холодной воде на 2-3 часа.
- Готовим рассол: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист (при желании), доведите до кипения и проварите в течение 2-3 минут. Остудите рассол до комнатной температуры.
- Заполняем банки: на дно чистых банок выложите укроп, хрен, чеснок, перец. Плотно уложите огурцы.
- Заливаем рассолом: залейте огурцы остывшим рассолом.
- Накрываем банки: накройте банки марлей или крышками, не закручивая их плотно.
- Оставляем для брожения: оставьте банки с огурцами при комнатной температуре на 2-3 дня для брожения.
- Перенос в прохладное место: после того, как огурцы станут хрустящими и кислыми по вашему вкусу, перенесите банки в прохладное место (холодильник, погреб).
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Также мы писали, как правильно выбрать огурцы для консервирования.