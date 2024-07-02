30 минут и готово: рецепт малосольных огурцов

Приготовление этих огурцов займет у вас несколько минут.

Лето – пора не только щедрых даров природы, но и время, когда хочется насладиться вкусом свежих овощей. Одной из самых популярных закусок в этот период являются малосольные огурцы, прекрасно дополняющие любой стол. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно хрустящих и ароматных малосольных огурцов, которые станут настоящим украшением вашего летнего меню. Также предложим самый быстрый рецепт малосольных огурцов .

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и усилий, а результат непревзойден.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1,5 л воды

2 ст. л. соли (не йодированной)

1 ст. л. сахара

1 пучок укропа

1 лист хрена

2-3 зубчика чеснока

1-2 горошины черного перца

1 лавровый лист (по желанию)

Приготовление:

Подготовим огурцы: тщательно помойте огурцы и при желании замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Готовим рассол: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист (при желании), доведите до кипения и проварите в течение 2-3 минут. Остудите рассол до комнатной температуры. Заполняем банки: на дно чистых банок выложите укроп, хрен, чеснок, перец. Плотно уложите огурцы. Заливаем рассолом: залейте огурцы остывшим рассолом. Накрываем банки: накройте банки марлей или крышками, не закручивая их плотно. Оставляем для брожения: оставьте банки с огурцами при комнатной температуре на 2-3 дня для брожения. Перенос в прохладное место: после того, как огурцы станут хрустящими и кислыми по вашему вкусу, перенесите банки в прохладное место (холодильник, погреб).

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Также мы писали, как правильно выбрать огурцы для консервирования.