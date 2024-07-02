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Простой вариант легкого ужина: рецепт хека с овощами в духовке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Блюдо получается очень вкусным и ароматным (изображение создано с помощью ИИ)
Блюдо получается очень вкусным и ароматным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Пряная и пикантная рыба покорит самого требовательного гурмана.

Лето – это время не только обильных даров природы, но и время, когда хочется насладиться легкими и ароматными блюдами. Рыба и овощи – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует отличный вкус и пользу. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного хека с овощами на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Также, предлагаем рецепт запеченного совета.

Это блюдо сочетает нежное филе хека, сочные овощи, приготовленные на гриле, и ароматный маринад, создавая настоящую симфонию вкусов и ароматов.

Ингредиенты:

  • 400 г филе хека
  • 1 цуккини
  • 1 баклажан
  • 1 болгарский перец
  • 1 красная луковица
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. орегано
  • 1/2 ч. л. сушеного тимьяна
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чабрец, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  2. Маринование рыбы: нарежьте филе хека порционными кусками. Замаринуйте рыбу в приобретенном маринаде на 15-20 минут.
  3. Подготовим овощи: цуккини, баклажан, болгарский перец и лук нарежьте крупными кусками.
  4. Гриль: разогрейте гриль или сковороду-гриль. Смажьте ее оливковым маслом.
  5. Обжарка овощей: обжарьте овощи на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Обжарка рыбы: обжарьте маринованное филе хека на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до готовности.
  7. Подача: подавайте рыбу с овощами, полейте остатками маринада и украсьте зеленью.

Раньше мы публиковали рецепт нежной рыбы в сливочном соусе. А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить бутербродную пасту из сельди по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Риба #еда-Телеграф