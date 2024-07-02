Простой вариант легкого ужина: рецепт хека с овощами в духовке
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Пряная и пикантная рыба покорит самого требовательного гурмана.
Лето – это время не только обильных даров природы, но и время, когда хочется насладиться легкими и ароматными блюдами. Рыба и овощи – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует отличный вкус и пользу. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного хека с овощами на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Также, предлагаем рецепт запеченного совета.
Это блюдо сочетает нежное филе хека, сочные овощи, приготовленные на гриле, и ароматный маринад, создавая настоящую симфонию вкусов и ароматов.
Ингредиенты:
- 400 г филе хека
- 1 цуккини
- 1 баклажан
- 1 болгарский перец
- 1 красная луковица
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. орегано
- 1/2 ч. л. сушеного тимьяна
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чабрец, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Маринование рыбы: нарежьте филе хека порционными кусками. Замаринуйте рыбу в приобретенном маринаде на 15-20 минут.
- Подготовим овощи: цуккини, баклажан, болгарский перец и лук нарежьте крупными кусками.
- Гриль: разогрейте гриль или сковороду-гриль. Смажьте ее оливковым маслом.
- Обжарка овощей: обжарьте овощи на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Обжарка рыбы: обжарьте маринованное филе хека на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до готовности.
- Подача: подавайте рыбу с овощами, полейте остатками маринада и украсьте зеленью.
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