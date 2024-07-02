Простой вариант легкого ужина: рецепт хека с овощами в духовке

Пряная и пикантная рыба покорит самого требовательного гурмана.

Лето – это время не только обильных даров природы, но и время, когда хочется насладиться легкими и ароматными блюдами. Рыба и овощи – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует отличный вкус и пользу. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного хека с овощами на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Также, предлагаем рецепт запеченного совета.

Это блюдо сочетает нежное филе хека, сочные овощи, приготовленные на гриле, и ароматный маринад, создавая настоящую симфонию вкусов и ароматов.

Ингредиенты:

400 г филе хека

1 цуккини

1 баклажан

1 болгарский перец

1 красная луковица

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. орегано

1/2 ч. л. сушеного тимьяна

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чабрец, соль и перец. Хорошо перемешайте. Маринование рыбы: нарежьте филе хека порционными кусками. Замаринуйте рыбу в приобретенном маринаде на 15-20 минут. Подготовим овощи: цуккини, баклажан, болгарский перец и лук нарежьте крупными кусками. Гриль: разогрейте гриль или сковороду-гриль. Смажьте ее оливковым маслом. Обжарка овощей: обжарьте овощи на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Обжарка рыбы: обжарьте маринованное филе хека на гриле в течение 5-7 минут с каждой стороны до готовности. Подача: подавайте рыбу с овощами, полейте остатками маринада и украсьте зеленью.

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