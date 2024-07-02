Идеально для любителей кабачков: рецепт запеканки с творогом
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Эта запеканка станет вашим любимым блюдом.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежие овощи и фрукты, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Кабачки – одно из универсальных овощей, которое используется для приготовления как первых, так и вторых блюд, а также выпечки. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежной и ароматной кабачковой запеканки, которая станет отличным украшением любого стола. Также, предлагаем рецепт дерунов из кабачков.
Эта запеканка сочетает сладость кабачков, сливочный вкус сыра, пикантность чеснока и аромат зелени, создавая неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 3 яйца
- 200 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление:
- Подготовим кабачки: помойте кабачки, очистите от кожуры и семян. Натрите их на крупной терке.
- Отжимаем сок: с помощью марли или дуршлага отожмите из натертых кабачков лишний сок.
- Готовим яичную смесь: в миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем.
- Добавляем кабачки: добавьте отжатые кабачки в яичную смесь и хорошо перемешайте.
- Готовим творожную смесь: натрите творог на крупной терке. Добавьте к нему измельченный чеснок, укроп и зеленый лук. Перемешайте.
- Формирование запеканки: смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите половину кабачковой смеси. Равномерно распределите творожную смесь. Затем выложите оставшуюся кабачковую смесь.
- Запекание: Запекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.
- Подача: дайте запеканцы чуть-чуть остыть, затем разрежьте ее на порционные куски и подавайте с любимым соусом или сметаной.
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