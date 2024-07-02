Идеально для любителей кабачков: рецепт запеканки с творогом

Эта запеканка станет вашим любимым блюдом.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежие овощи и фрукты, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Кабачки – одно из универсальных овощей, которое используется для приготовления как первых, так и вторых блюд, а также выпечки. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежной и ароматной кабачковой запеканки, которая станет отличным украшением любого стола. Также, предлагаем рецепт дерунов из кабачков.

Эта запеканка сочетает сладость кабачков, сливочный вкус сыра, пикантность чеснока и аромат зелени, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

3 яйца

200 г твердого сыра

100 г сметаны

3 зубчика чеснока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло

Приготовление:

Подготовим кабачки: помойте кабачки, очистите от кожуры и семян. Натрите их на крупной терке. Отжимаем сок: с помощью марли или дуршлага отожмите из натертых кабачков лишний сок. Готовим яичную смесь: в миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. Добавляем кабачки: добавьте отжатые кабачки в яичную смесь и хорошо перемешайте. Готовим творожную смесь: натрите творог на крупной терке. Добавьте к нему измельченный чеснок, укроп и зеленый лук. Перемешайте. Формирование запеканки: смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите половину кабачковой смеси. Равномерно распределите творожную смесь. Затем выложите оставшуюся кабачковую смесь. Запекание: Запекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки. Подача: дайте запеканцы чуть-чуть остыть, затем разрежьте ее на порционные куски и подавайте с любимым соусом или сметаной.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.