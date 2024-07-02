Идеальная замена варенью: рецепт натуральных цукатов из вишни

Если вы хотите удивить своих близких – приготовьте вишневые цукаты.

Лето – пора не только щедрых даров природы, но и время, когда хочется сохранить их вкус и аромат на зиму. Один из прекрасных способов сделать это – приготовить цукаты. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусных и ароматных вишневых цукатов, которые станут отличным дополнением к любой выпечке, десертам или просто как лакомство. Также, предлагаем рецепт варенья из крыжовника.

Эти цукаты сочетают в себе сладость вишни, кислинку лимона, насыщенный аромат ванили и нежную текстуру, просто тающую во рту.

Ингредиенты:

1 кг вишни

400 г сахара

1 лимон

1 стручок ванили

100 мл воды

Приготовление:

Подготовим вишню: тщательно помойте вишню, удалите косточки. Готовим сироп: в кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите сироп до кипения, постоянно помешивая. Добавление вишни: добавьте вишню в сироп и варите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически снимая пену. Добавление лимона и ванили: добавьте в сироп сок лимона и разрезанный пополам стручок ванили. Перемешайте. Варенье до готовности: варите сироп с вишней еще 10-15 минут до желаемой густоты. Вынимаем вишню: с помощью дуршлага или шумовки извлеките вишню из сиропа и дайте ей немного стечь. Обертывание в сахаре: обваляйте вишню в сахаре. Сушка: выложите вишню на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сушите в духовке при 100°C в течение 1-2 часов или до полного высыхания.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.