Идеальная замена варенью: рецепт натуральных цукатов из вишни
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Если вы хотите удивить своих близких – приготовьте вишневые цукаты.
Лето – пора не только щедрых даров природы, но и время, когда хочется сохранить их вкус и аромат на зиму. Один из прекрасных способов сделать это – приготовить цукаты. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусных и ароматных вишневых цукатов, которые станут отличным дополнением к любой выпечке, десертам или просто как лакомство. Также, предлагаем рецепт варенья из крыжовника.
Эти цукаты сочетают в себе сладость вишни, кислинку лимона, насыщенный аромат ванили и нежную текстуру, просто тающую во рту.
Ингредиенты:
- 1 кг вишни
- 400 г сахара
- 1 лимон
- 1 стручок ванили
- 100 мл воды
Приготовление:
- Подготовим вишню: тщательно помойте вишню, удалите косточки.
- Готовим сироп: в кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите сироп до кипения, постоянно помешивая.
- Добавление вишни: добавьте вишню в сироп и варите на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически снимая пену.
- Добавление лимона и ванили: добавьте в сироп сок лимона и разрезанный пополам стручок ванили. Перемешайте.
- Варенье до готовности: варите сироп с вишней еще 10-15 минут до желаемой густоты.
- Вынимаем вишню: с помощью дуршлага или шумовки извлеките вишню из сиропа и дайте ей немного стечь.
- Обертывание в сахаре: обваляйте вишню в сахаре.
- Сушка: выложите вишню на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сушите в духовке при 100°C в течение 1-2 часов или до полного высыхания.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.