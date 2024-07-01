Опадают листья у огурцов: огородники назвали причину
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Если вы умотали, что листья огурцов сохнут и опадают, это значит, что вы неправильно ухаживаете за растением.
Лето – это не только жара, море и мороженое, но и сезон свежих овощей и фруктов. Огурцы, хрустящие и сочные, становятся любимцем многих на столе. Тем не менее, нередко садоводы сталкиваются с неприятной проблемой – опадением огурцов.
Сегодня мы поделимся с вами несколькими полезными советами, которые помогут спасти урожай и насладиться вкусом домашних огурцов.
1. Правильный полив
Огурцы нуждаются в регулярном поливе, но важно не переборщить. Недостаточный полив приводит к увяданию и опаданию цветков и завязей. Избыток влаги может привести к загниванию корней и грибковым заболеваниям.
Оптимально поливать огурцы по утрам, теплой водой, под корень. В жаркую и сухую погоду можно поливать дважды в день.
2. Правильная подкормка
Огурцы нуждаются в регулярной подкормке, чтобы получить все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения.
Во время вегетации можно использовать комплексные минеральные удобрения, а также органические удобрения, такие как навозная жижа или травяной настой.
3. Защита от вредителей и болезней
Огурцы – это любимое лакомство для многих вредителей, таких как паутинный клещ, тля, бахчевые листоеды.
Для защиты от вредителей можно использовать биологические или химические препараты. Важно также регулярно осматривать растения и удалять поврежденные листья и плоды.
4. Благоприятные условия для роста
Огурцы любят тепло, солнце и влажное воздух.
Важно высаживать их на солнечном месте, защищенном от ветра. Для лучшего плодоношения можно использовать обои.
5. Правильное формирование куста
Формирование куста огурца – это важный фактор, влияющий на плодоношение.
Существует несколько способов формирования куста, наиболее распространенные из которых – одностебельный и двустебельный.
Важно регулярно удалять боковые побеги и листья, загущающие куст.
6. Сбор урожая
Собирать огурцы нужно регулярно, когда они еще не переросли.
Это стимулирует образование новых плодов.
Переросшие огурцы становятся жесткими и теряют свой вкус.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.