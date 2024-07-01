Опадают листья у огурцов: огородники назвали причину

Если вы умотали, что листья огурцов сохнут и опадают, это значит, что вы неправильно ухаживаете за растением.

Лето – это не только жара, море и мороженое, но и сезон свежих овощей и фруктов. Огурцы, хрустящие и сочные, становятся любимцем многих на столе. Тем не менее, нередко садоводы сталкиваются с неприятной проблемой – опадением огурцов.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими полезными советами, которые помогут спасти урожай и насладиться вкусом домашних огурцов.

1. Правильный полив

Огурцы нуждаются в регулярном поливе, но важно не переборщить. Недостаточный полив приводит к увяданию и опаданию цветков и завязей. Избыток влаги может привести к загниванию корней и грибковым заболеваниям.

Оптимально поливать огурцы по утрам, теплой водой, под корень. В жаркую и сухую погоду можно поливать дважды в день.

2. Правильная подкормка

Огурцы нуждаются в регулярной подкормке, чтобы получить все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения.

Во время вегетации можно использовать комплексные минеральные удобрения, а также органические удобрения, такие как навозная жижа или травяной настой.

3. Защита от вредителей и болезней

Огурцы – это любимое лакомство для многих вредителей, таких как паутинный клещ, тля, бахчевые листоеды.

Для защиты от вредителей можно использовать биологические или химические препараты. Важно также регулярно осматривать растения и удалять поврежденные листья и плоды.

4. Благоприятные условия для роста

Огурцы любят тепло, солнце и влажное воздух.

Важно высаживать их на солнечном месте, защищенном от ветра. Для лучшего плодоношения можно использовать обои.

5. Правильное формирование куста

Формирование куста огурца – это важный фактор, влияющий на плодоношение.

Существует несколько способов формирования куста, наиболее распространенные из которых – одностебельный и двустебельный.

Важно регулярно удалять боковые побеги и листья, загущающие куст.

6. Сбор урожая

Собирать огурцы нужно регулярно, когда они еще не переросли.

Это стимулирует образование новых плодов.

Переросшие огурцы становятся жесткими и теряют свой вкус.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.