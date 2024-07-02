Идеально освежает в жару: рецепт малинового мохито
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Малиновое мохито – идеальный напиток для летней вечеринки.
Лето – пора не только жары и солнца, но и время для освежающих коктейлей, которые не только утоляют жажду, но и дарят заряд бодрости и хорошего настроения. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного коктейля, который станет настоящим украшением любой летней вечеринки. Также, предлагаем рецепт компота из вишни.
Этот коктейль сочетает сладость малины, кислинку лайма, мягкость мяты и легкость игристого вина, создавая неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 50 г свежей или замороженной малины
- 1 лайм
- 5-7 листочков мяты
- 50 мл белого рома
- 100 мл игристого вина (просекко, шампанское)
- Содовая вода по вкусу
- Лид
Приготовление:
- Малина: разомните малину в шейкере или стакане.
- Лайм: выжмите сок из лайма.
- Мята: измельчите листики мяты.
- Соединения ингредиентов: добавьте к малине ром, сок лайма, мяту и лед. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Добавление игристого вина: долейте игристое вино и перемешайте.
- Добавление содовой: по вкусу добавьте содовую воду.
- Подача: украсьте коктейль свежей малиной и листом мяты.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".