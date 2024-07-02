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Идеально освежает в жару: рецепт малинового мохито

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это мохито отлично освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 02 июля 2024, 09:22
Это мохито отлично освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Малиновое мохито – идеальный напиток для летней вечеринки.

Лето – пора не только жары и солнца, но и время для освежающих коктейлей, которые не только утоляют жажду, но и дарят заряд бодрости и хорошего настроения. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного коктейля, который станет настоящим украшением любой летней вечеринки. Также, предлагаем рецепт компота из вишни.

Этот коктейль сочетает сладость малины, кислинку лайма, мягкость мяты и легкость игристого вина, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • 50 г свежей или замороженной малины
  • 1 лайм
  • 5-7 листочков мяты
  • 50 мл белого рома
  • 100 мл игристого вина (просекко, шампанское)
  • Содовая вода по вкусу
  • Лид

Приготовление:

  1. Малина: разомните малину в шейкере или стакане.
  2. Лайм: выжмите сок из лайма.
  3. Мята: измельчите листики мяты.
  4. Соединения ингредиентов: добавьте к малине ром, сок лайма, мяту и лед. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  5. Добавление игристого вина: долейте игристое вино и перемешайте.
  6. Добавление содовой: по вкусу добавьте содовую воду.
  7. Подача: украсьте коктейль свежей малиной и листом мяты.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Малиновый мохито #еда-Телеграф