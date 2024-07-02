Идеально освежает в жару: рецепт малинового мохито

Малиновое мохито – идеальный напиток для летней вечеринки.

Лето – пора не только жары и солнца, но и время для освежающих коктейлей, которые не только утоляют жажду, но и дарят заряд бодрости и хорошего настроения. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного коктейля, который станет настоящим украшением любой летней вечеринки. Также, предлагаем рецепт компота из вишни.

Этот коктейль сочетает сладость малины, кислинку лайма, мягкость мяты и легкость игристого вина, создавая неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

50 г свежей или замороженной малины

1 лайм

5-7 листочков мяты

50 мл белого рома

100 мл игристого вина (просекко, шампанское)

Содовая вода по вкусу

Лид

Приготовление:

Малина: разомните малину в шейкере или стакане. Лайм: выжмите сок из лайма. Мята: измельчите листики мяты. Соединения ингредиентов: добавьте к малине ром, сок лайма, мяту и лед. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Добавление игристого вина: долейте игристое вино и перемешайте. Добавление содовой: по вкусу добавьте содовую воду. Подача: украсьте коктейль свежей малиной и листом мяты.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".