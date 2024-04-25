Домашние будут просить добавки: рецепт постного кекса с голубиной
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Такой кекс станет отличным вариантом десерта во время поста.
Пост – это не только время для духовного очищения, но и отличный шанс попробовать новые блюда, которые не только вкусны, но и полезны. Одним из таких рецептов есть постный кекс с голубиной — ароматный, нежный и насыщенный витаминами. Также, предлагаем рецепт шоколадного торта в микроволновке.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом постного кекса с голубиной, который поможет вам приготовить настоящую домашнюю выпечку, которая обрадует и удивит ваших родных. Об этомпишет cookpad.
Классический кекс с голубиной
Ингредиенты:
200 г муки
100 г сахара
1 ч. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
100 мл растительного масла
100 мл апельсинового сока
1 ч. л. тертой цедры апельсина
1 ч. л. ванильного экстракта
200 г свежей или замороженной голубики
Приготовление:
1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Форму для кекса смажьте маслом и посыпьте мукой.
2. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
3. В другой миске взбейте венчиком растительное масло, апельсиновый сок, тертую цедру апельсина и ванильный экстракт.
4. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте до образования однородного теста.
5. Добавьте голубику к тесту и аккуратно перемешайте.
6. Вылейте тесто в форму для кекса и выпекайте в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
7. Готовый кекс немного остудите в форме, затем извлеките и полностью остудите на решетке.
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