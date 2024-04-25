Домашние будут просить добавки: рецепт постного кекса с голубиной

Такой кекс станет отличным вариантом десерта во время поста.

Пост – это не только время для духовного очищения, но и отличный шанс попробовать новые блюда, которые не только вкусны, но и полезны. Одним из таких рецептов есть постный кекс с голубиной — ароматный, нежный и насыщенный витаминами. Также, предлагаем рецепт шоколадного торта в микроволновке.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом постного кекса с голубиной, который поможет вам приготовить настоящую домашнюю выпечку, которая обрадует и удивит ваших родных. Об этомпишет cookpad.

Классический кекс с голубиной

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

100 мл растительного масла

100 мл апельсинового сока

1 ч. л. тертой цедры апельсина

1 ч. л. ванильного экстракта

200 г свежей или замороженной голубики

Приготовление:

1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Форму для кекса смажьте маслом и посыпьте мукой.

2. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.

3. В другой миске взбейте венчиком растительное масло, апельсиновый сок, тертую цедру апельсина и ванильный экстракт.

4. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте до образования однородного теста.

5. Добавьте голубику к тесту и аккуратно перемешайте.

6. Вылейте тесто в форму для кекса и выпекайте в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

7. Готовый кекс немного остудите в форме, затем извлеките и полностью остудите на решетке.

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