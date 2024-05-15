На сніданок, перекус та до чаю: рецепт бананового кексу з медом та горіхами
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Приготування бананового кексу не займе у вас багато часу, але результат вас вразить.
Банановий кекс – це не просто випічка, а справжня класика домашньої кухні. Його ніжний аромат, насичений смак та легкість приготування роблять його улюбленцем дітей та дорослих. Також, пропонуємо рецепт шоколадного бананового кексу.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кексу з медом та горіхами, який стане чудовим сніданком, перекусом або доповненням до чаю.
Інгредієнти:
- 2 стиглих банана
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. соди
- 1/4 ч. л. солі
- 50 г волоських горіхів
- 2 ст. л. меду
Приготування:
- Підготуємо інгредієнти. Банани очистити від шкірки та розім'яти вилкою. Вершкове масло вийняти з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Горіхи подрібнити.
- Збийте вершкове масло з цукром до пишної маси. Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Поступово додайте цю суміш до масляної, чергуючи з банановим пюре.
Добре перемішайте, щоб не було грудок.
- Додайте подрібнені горіхи та мед, акуратно перемішайте.
- Викладіть тісто у змащену маслом та посипану борошном форму для кексу.
- Випікайте кекс у розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою: якщо вона вийде сухою, кекс готовий.
- Дайте кексу трохи охолонути у формі, потім переверніть його на решітку та повністю остудіть.
А якщо ви любите смачну випічку пропонуємо приготувати ніжні синнабони з найсмачнішою поливкою. Також, пропонуємо приготувати кекс з 5 інгредієнтів.