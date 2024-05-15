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На сніданок, перекус та до чаю: рецепт бананового кексу з медом та горіхами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Банановий кекс виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ)
Банановий кекс виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування бананового кексу не займе у вас багато часу, але результат вас вразить.

Банановий кекс – це не просто випічка, а справжня класика домашньої кухні. Його ніжний аромат, насичений смак та легкість приготування роблять його улюбленцем дітей та дорослих. Також, пропонуємо рецепт шоколадного бананового кексу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кексу з медом та горіхами, який стане чудовим сніданком, перекусом або доповненням до чаю.

Інгредієнти:

  • 2 стиглих банана
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 2 яйця
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/4 ч. л. солі
  • 50 г волоських горіхів
  • 2 ст. л. меду

Приготування:

  1. Підготуємо інгредієнти. Банани очистити від шкірки та розім'яти вилкою. Вершкове масло вийняти з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Горіхи подрібнити.
  2. Збийте вершкове масло з цукром до пишної маси. Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного.
  3. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Поступово додайте цю суміш до масляної, чергуючи з банановим пюре.

Добре перемішайте, щоб не було грудок.

  1. Додайте подрібнені горіхи та мед, акуратно перемішайте.
  2. Викладіть тісто у змащену маслом та посипану борошном форму для кексу.
  3. Випікайте кекс у розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою: якщо вона вийде сухою, кекс готовий.
  4. Дайте кексу трохи охолонути у формі, потім переверніть його на решітку та повністю остудіть.

А якщо ви любите смачну випічку пропонуємо приготувати ніжні синнабони з найсмачнішою поливкою. Також, пропонуємо приготувати кекс з 5 інгредієнтів.

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#Рецепт #Кекс #їжа-Телеграф