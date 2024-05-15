На сніданок, перекус та до чаю: рецепт бананового кексу з медом та горіхами

Приготування бананового кексу не займе у вас багато часу, але результат вас вразить.

Банановий кекс – це не просто випічка, а справжня класика домашньої кухні. Його ніжний аромат, насичений смак та легкість приготування роблять його улюбленцем дітей та дорослих. Також, пропонуємо рецепт шоколадного бананового кексу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кексу з медом та горіхами, який стане чудовим сніданком, перекусом або доповненням до чаю.

Інгредієнти:

2 стиглих банана

100 г вершкового масла

100 г цукру

2 яйця

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. соди

1/4 ч. л. солі

50 г волоських горіхів

2 ст. л. меду

Приготування:

Підготуємо інгредієнти. Банани очистити від шкірки та розім'яти вилкою. Вершкове масло вийняти з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Горіхи подрібнити. Збийте вершкове масло з цукром до пишної маси. Додайте яйця одне за одним, добре збиваючи після кожного. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль. Поступово додайте цю суміш до масляної, чергуючи з банановим пюре.

Добре перемішайте, щоб не було грудок.

Додайте подрібнені горіхи та мед, акуратно перемішайте. Викладіть тісто у змащену маслом та посипану борошном форму для кексу. Випікайте кекс у розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою: якщо вона вийде сухою, кекс готовий. Дайте кексу трохи охолонути у формі, потім переверніть його на решітку та повністю остудіть.

А якщо ви любите смачну випічку пропонуємо приготувати ніжні синнабони з найсмачнішою поливкою. Також, пропонуємо приготувати кекс з 5 інгредієнтів.