Освіжає та п‘янить: літній коктейль горілка-спрайт

Такий коктейль можна легко приготувати вдома.

Літо у розпалі, а це значить, що час шукати нові способи втамувати спрагу та освіжитися у спекотний день. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом простого, але неймовірно смачного коктейлю, який поєднує в собі освіжаючу прохолоду спрайту та легку пікантність горілки. Також, пропонуємо рецепт малинового компоту.

Цей коктейль не потребує багато часу та інгредієнтів, тому його легко приготувати вдома, на дачі або на пікніку. Він стане чудовим доповненням до будь-якої вечірки або просто приємної зустрічі з друзями.

Інгредієнти:

50 мл горілки

150 мл спрайту

Лід (кілька кубиків)

Лимон або лайм (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо посуд: візьміть високу склянку (хайбол) і наповніть її льодом доверху. Додаємо горілку: обережно влийте 50 мл горілки у склянку з льодом. Додаємо спрайт: повільно додайте 150 мл спрайту до склянки. Перемішуємо: акуратно перемішайте коктейль барною ложкою. Прикрашаємо (за бажанням): для більш естетичного вигляду, ви можете прикрасити коктейль скибочкою лимона або лайма.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".