Як у бабусі: рецепт вареників з полуницею
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Такі вареники весело готувати в колі сім'ї.
Літо щедро дарує нам свої дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Полуниця – одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й неймовірно корисна. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжних та ароматних вареників з полуницею, які стануть чудовою окрасою будь-якого столу.
Ці вареники поєднують в собі ніжність тіста, солодкість полуниці та легкий аромат ванілі, створюючи неповторний смак та аромат.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна
- 250 мл води
- 1 яйце
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки:
- 500 г полуниці
- 100 г цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
Для подачі:
- Сметана
- Цукровий пісок
- М'ята (за бажанням)
Приготування:
- Тісто: у миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть поглиблення в центрі та вбийте яйце. Поступово додаючи воду, замісіть м'яке тісто. Накрийте тісто рушником і дайте йому відпочити 30 хвилин.
- Начинка: полуницю помийте, видаліть хвостики. 200 г ягід розімніть вилкою, додайте цукор та ванільний цукор. Перемішайте.
- Формування вареників: тісто розкачайте в пласт товщиною 2 мм. За допомогою склянки виріжте кружечки. На кожен кружечок тіста викладіть трохи начинки. Защипніть краї вареників.
- Варіння вареників: у киплячу підсолену воду киньте вареники та варіть протягом 3-4 хвилин після спливання.
- Подача: готові вареники викладіть на тарілку, полийте розім'ятою полуницею, що залишилася, сметаною та посипте цукром. За бажанням, прикрасьте м'ятою.
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