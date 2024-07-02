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Як у бабусі: рецепт вареників з полуницею

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі вареники стануть справжнім символом літа (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі вареники стануть справжнім символом літа (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такі вареники весело готувати в колі сім'ї.

Літо щедро дарує нам свої дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Полуниця – одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й неймовірно корисна. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжних та ароматних вареників з полуницею, які стануть чудовою окрасою будь-якого столу.

Ці вареники поєднують в собі ніжність тіста, солодкість полуниці та легкий аромат ванілі, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 500 г борошна
  • 250 мл води
  • 1 яйце
  • 1/2 ч. л. солі

Для начинки:

  • 500 г полуниці
  • 100 г цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру

Для подачі:

  • Сметана
  • Цукровий пісок
  • М'ята (за бажанням)

Приготування:

  1. Тісто: у миску просійте борошно, додайте сіль. Зробіть поглиблення в центрі та вбийте яйце. Поступово додаючи воду, замісіть м'яке тісто. Накрийте тісто рушником і дайте йому відпочити 30 хвилин.
  2. Начинка: полуницю помийте, видаліть хвостики. 200 г ягід розімніть вилкою, додайте цукор та ванільний цукор. Перемішайте.
  3. Формування вареників: тісто розкачайте в пласт товщиною 2 мм. За допомогою склянки виріжте кружечки. На кожен кружечок тіста викладіть трохи начинки. Защипніть краї вареників.
  4. Варіння вареників: у киплячу підсолену воду киньте вареники та варіть протягом 3-4 хвилин після спливання.
  5. Подача: готові вареники викладіть на тарілку, полийте розім'ятою полуницею, що залишилася, сметаною та посипте цукром. За бажанням, прикрасьте м'ятою.

Також ми ділились рецептом апетитної полуниці на зиму. А якщо у вас є кабачки, приготуйте з них ніжні та хрусткі деруни.

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#Вареники #Рецепт #їжа-Телеграф