Просто додайте один інгредієнт і ваші перці виростуть великі та солодкі

Щоб виростити смачні перці, варто правильно за ними доглядати.

Солодкий перець – це не просто овоч, а справжня скарбничка вітамінів та мінералів. Він стане чудовим доповненням до будь-якої страви, а також може використовуватися для приготування заготовок на зиму. Також, ми писали, як захистити рослини від фітофторозу.

Проте, вирощування солодкого перцю може здатися складним завданням, адже ця рослина потребує особливого догляду.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами, які допоможуть вам виростити смачний та ароматний перець на вашому городі.

1. Вибір сорту

Першим кроком до успіху у вирощуванні солодкого перцю є вибір відповідного сорту.

Існує безліч сортів перцю, які відрізняються за кольором, формою, розміром, терміном дозрівання та стійкістю до хвороб.

Для початківців рекомендується обирати ранньостиглі сорти, які не потребують складного догляду.

2. Посів насіння

Насіння солодкого перцю на розсаду можна сіяти на початку березня.

Для цього використовуйте якісний ґрунтовий субстрат та ємності з дренажними отворами.

Сійте насіння на глибину 1-2 см, зволожити ґрунт та накрийте плівкою.

Оптимальна температура для проростання насіння – 20-25°C.

3. Догляд за розсадою

Після появи сходів, помістіть розсаду на добре освітлене місце.

Регулярно поливайте рослини, але не допускайте перезволоження.

Підгодовуйте розсаду комплексним мінеральним добривом 2-3 рази на місяць.

4. Пересадка розсади у відкритий ґрунт

Пересаджувати розсаду солодкого перцю у відкритий ґрунт можна наприкінці травня-початку червня, коли мине загроза нічних заморозків.

Виберіть для перцю сонячне місце, захищене від вітру.

Перед посадкою внесіть до ґрунту перегній або компост.

5. Догляд за рослинами

Після пересадки у відкритий ґрунт, солодкий перець потребує регулярного поливу, розпушування ґрунту та прополювання бур'янів.

Підгодовуйте рослини комплексним мінеральним добривом 2-3 рази на місяць.

6. Формування куща

Формування куща солодкого перцю – це важливий фактор, який впливає на плодоношення.

Існує декілька способів формування куща, найпоширеніші з яких – це одностеблова та двостеблова.

Важливо регулярно видаляти бічні пагони та листя, які загущають кущ.

7. Збір врожаю

Збирати солодкий перець потрібно регулярно, коли плоди досягнуть максимального розміру та забарвляться у характерний для сорту колір.

Переросли плоди стають жорсткими та втрачають свій смак.

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