Ідеально освіжає у спеку: рецепт малинового мохіто
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Малинове мохіто — ідеальний напій для літньої вечірки.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й час для освіжаючих коктейлів, які не лише втамовують спрагу, але й дарують заряд бадьорості та гарного настрою. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного коктейлю, який стане справжньою окрасою будь-якої літньої вечірки. Також, пропонуємо рецепт компоту з вишні.
Цей коктейль поєднує в собі солодкість малини, кислинку лайма, м'якість м'яти та легкість ігристого вина, створюючи неповторний смак та аромат.
Інгредієнти:
- 50 г свіжої або замороженої малини
- 1 лайм
- 5-7 листочків м'яти
- 50 мл білого рому
- 100 мл ігристого вина (просекко, шампанське)
- Содова вода за смаком
- Лід
Приготування:
- Малина: розімніть малину в шейкері або склянці.
- Лайм: вичавіть сік з лайма.
- М'ята: подрібніть листочки м'яти.
- З'єднання інгредієнтів: додайте до малини ром, сік лайма, м'яту та лід. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Додавання ігристого вина: долийте ігристе вино та перемішайте.
- Додавання содової: за смаком додайте содову воду.
- Подача: прикрасьте коктейль свіжою малиною та листочком м'яти.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".