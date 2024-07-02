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Ідеально освіжає у спеку: рецепт малинового мохіто

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Це мохіто чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 02 липня 2024, 09:22
Це мохіто чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Малинове мохіто — ідеальний напій для літньої вечірки.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й час для освіжаючих коктейлів, які не лише втамовують спрагу, але й дарують заряд бадьорості та гарного настрою. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного коктейлю, який стане справжньою окрасою будь-якої літньої вечірки. Також, пропонуємо рецепт компоту з вишні.

Цей коктейль поєднує в собі солодкість малини, кислинку лайма, м'якість м'яти та легкість ігристого вина, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

  • 50 г свіжої або замороженої малини
  • 1 лайм
  • 5-7 листочків м'яти
  • 50 мл білого рому
  • 100 мл ігристого вина (просекко, шампанське)
  • Содова вода за смаком
  • Лід

Приготування:

  1. Малина: розімніть малину в шейкері або склянці.
  2. Лайм: вичавіть сік з лайма.
  3. М'ята: подрібніть листочки м'яти.
  4. З'єднання інгредієнтів: додайте до малини ром, сік лайма, м'яту та лід. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  5. Додавання ігристого вина: долийте ігристе вино та перемішайте.
  6. Додавання содової: за смаком додайте содову воду.
  7. Подача: прикрасьте коктейль свіжою малиною та листочком м'яти.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Малиновий мохіто #їжа-Телеграф