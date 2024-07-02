Ідеально освіжає у спеку: рецепт малинового мохіто

Малинове мохіто — ідеальний напій для літньої вечірки.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й час для освіжаючих коктейлів, які не лише втамовують спрагу, але й дарують заряд бадьорості та гарного настрою. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного коктейлю, який стане справжньою окрасою будь-якої літньої вечірки. Також, пропонуємо рецепт компоту з вишні.

Цей коктейль поєднує в собі солодкість малини, кислинку лайма, м'якість м'яти та легкість ігристого вина, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

50 г свіжої або замороженої малини

1 лайм

5-7 листочків м'яти

50 мл білого рому

100 мл ігристого вина (просекко, шампанське)

Содова вода за смаком

Лід

Приготування:

Малина: розімніть малину в шейкері або склянці. Лайм: вичавіть сік з лайма. М'ята: подрібніть листочки м'яти. З'єднання інгредієнтів: додайте до малини ром, сік лайма, м'яту та лід. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Додавання ігристого вина: долийте ігристе вино та перемішайте. Додавання содової: за смаком додайте содову воду. Подача: прикрасьте коктейль свіжою малиною та листочком м'яти.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".