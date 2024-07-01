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Просто змішайте все та можете консервувати: рецепт малинового компоту з м‘ятою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Автор
Малиновий лимонад стане спасінням у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 01 липня 2024, 09:58
Малиновий лимонад стане спасінням у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього малинового компоту займе у вас лічені хвилини.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного малинового компоту з м'ятою, який не лише втамує спрагу в спекотний день, але й стане чудовим доповненням до будь-якого застілля. Також, пропонуємо рецепт кавового пуншу.

Цей компот поєднує в собі солодкість малини та освіжаючу прохолоду м'яти, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Приготувати його зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

  • 300 г свіжої малини
  • 2-3 гілочки м'яти
  • 2 літри води
  • 150-200 г цукру (за смаком)
  • Сік половини лимона (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо ягоди: ретельно помийте малину та видаліть чашолистки. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, розморожувати їх не потрібно.
  2. Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води.
  3. Додаємо м'яту: коли вода закипить, додайте до неї гілочки м'яти. За бажанням, ви можете залишити м'яту у компоті до кінця приготування, або вийняти її після 5-10 хвилин, щоб вона не давала занадто сильного м'ятного аромату.
  4. Додаємо малину: киньте малину у киплячу воду з м'ятою.
  5. Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу малину, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився.
  6. Додаємо лимонний сік (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав трохи кислий присмак, додайте до нього сік половини лимона.
  7. Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.
  8. Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин.
  9. Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити гілочки м'яти та кісточки малини.
  10. Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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