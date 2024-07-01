Просто змішайте все та можете консервувати: рецепт малинового компоту з м‘ятою

Приготування цього малинового компоту займе у вас лічені хвилини.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного малинового компоту з м'ятою, який не лише втамує спрагу в спекотний день, але й стане чудовим доповненням до будь-якого застілля. Також, пропонуємо рецепт кавового пуншу.

Цей компот поєднує в собі солодкість малини та освіжаючу прохолоду м'яти, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Приготувати його зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

300 г свіжої малини

2-3 гілочки м'яти

2 літри води

150-200 г цукру (за смаком)

Сік половини лимона (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо ягоди: ретельно помийте малину та видаліть чашолистки. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, розморожувати їх не потрібно. Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води. Додаємо м'яту: коли вода закипить, додайте до неї гілочки м'яти. За бажанням, ви можете залишити м'яту у компоті до кінця приготування, або вийняти її після 5-10 хвилин, щоб вона не давала занадто сильного м'ятного аромату. Додаємо малину: киньте малину у киплячу воду з м'ятою. Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу малину, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився. Додаємо лимонний сік (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав трохи кислий присмак, додайте до нього сік половини лимона. Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин. Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин. Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити гілочки м'яти та кісточки малини. Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".