Просто змішайте все та можете консервувати: рецепт малинового компоту з м‘ятою
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Приготування цього малинового компоту займе у вас лічені хвилини.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного малинового компоту з м'ятою, який не лише втамує спрагу в спекотний день, але й стане чудовим доповненням до будь-якого застілля. Також, пропонуємо рецепт кавового пуншу.
Цей компот поєднує в собі солодкість малини та освіжаючу прохолоду м'яти, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Приготувати його зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.
Інгредієнти:
- 300 г свіжої малини
- 2-3 гілочки м'яти
- 2 літри води
- 150-200 г цукру (за смаком)
- Сік половини лимона (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо ягоди: ретельно помийте малину та видаліть чашолистки. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, розморожувати їх не потрібно.
- Закип'ятимо воду: у каструлі закип'ятіть 2 літри води.
- Додаємо м'яту: коли вода закипить, додайте до неї гілочки м'яти. За бажанням, ви можете залишити м'яту у компоті до кінця приготування, або вийняти її після 5-10 хвилин, щоб вона не давала занадто сильного м'ятного аромату.
- Додаємо малину: киньте малину у киплячу воду з м'ятою.
- Додаємо цукор: додайте цукор до смаку. Якщо ви використовуєте кислу малину, можете додати трохи більше цукру. Перемішайте, щоб цукор повністю розчинився.
- Додаємо лимонний сік (за бажанням): якщо ви хочете, щоб ваш компот мав трохи кислий присмак, додайте до нього сік половини лимона.
- Варимо: варіть компот на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.
- Знімаємо з вогню: зніміть компот з вогню і дайте йому настоятися протягом 20-30 хвилин.
- Проціджуємо: процідіть компот через сито, щоб видалити гілочки м'яти та кісточки малини.
- Охолоджуємо: поставте компот у холодильник, щоб він повністю охолов.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".