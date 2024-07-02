30 хвилин і готово: рецепт малосольних огірків
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Приготування цих огірків займе у вас лічені хвилини.
Літо – це пора не лише щедрих дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися смаком свіжих овочів. Однією з найпопулярніших закусок у цей період є малосольні огірки, які чудово доповнюють будь-який стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно хрустких та ароматних малосольних огірків, які стануть справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонумо найшвидший рецепт малосольних огірків.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та зусиль, а результат – неперевершений.
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1,5 л води
- 2 ст. л. солі (не йодованої)
- 1 ст. л. цукру
- 1 пучок кропу
- 1 лист хрону
- 2-3 зубчики часнику
- 1-2 горошини чорного перцю
- 1 лавровий лист (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо огірки: ретельно помийте огірки та за бажанням замочіть їх у холодній воді на 2-3 години.
- Готуємо розсіл: у каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист (за бажанням), доведіть до кипіння та проваріть протягом 2-3 хвилин. Остудіть розсіл до кімнатної температури.
- Заповнюємо банки: на дно чистих банок викладіть кріп, хрін, часник, перець. Щільно укладіть огірки.
- Заливаємо розсолом: залийте огірки остиглим розсолом.
- Накриваємо банки: накрийте банки марлею або кришками, не закручуючи їх щільно.
- Залишаємо для бродіння: залиште банки з огірками при кімнатній температурі на 2-3 дні для бродіння.
- Перенесення в прохолодне місце: після того, як огірки стануть хрусткими та кислими на ваш смак, перенесіть банки в прохолодне місце (холодильник, льох).
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. Також, ми писали, як правильно вибрати огірки для консервування.