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30 хвилин і готово: рецепт малосольних огірків

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі огірки виходять дуже смачні та пряні (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі огірки виходять дуже смачні та пряні (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих огірків займе у вас лічені хвилини.

Літо – це пора не лише щедрих дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися смаком свіжих овочів. Однією з найпопулярніших закусок у цей період є малосольні огірки, які чудово доповнюють будь-який стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно хрустких та ароматних малосольних огірків, які стануть справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонумо найшвидший рецепт малосольних огірків.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та зусиль, а результат – неперевершений.

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1,5 л води
  • 2 ст. л. солі (не йодованої)
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 пучок кропу
  • 1 лист хрону
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1-2 горошини чорного перцю
  • 1 лавровий лист (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо огірки: ретельно помийте огірки та за бажанням замочіть їх у холодній воді на 2-3 години.
  2. Готуємо розсіл: у каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист (за бажанням), доведіть до кипіння та проваріть протягом 2-3 хвилин. Остудіть розсіл до кімнатної температури.
  3. Заповнюємо банки: на дно чистих банок викладіть кріп, хрін, часник, перець. Щільно укладіть огірки.
  4. Заливаємо розсолом: залийте огірки остиглим розсолом.
  5. Накриваємо банки: накрийте банки марлею або кришками, не закручуючи їх щільно.
  6. Залишаємо для бродіння: залиште банки з огірками при кімнатній температурі на 2-3 дні для бродіння.
  7. Перенесення в прохолодне місце: після того, як огірки стануть хрусткими та кислими на ваш смак, перенесіть банки в прохолодне місце (холодильник, льох).

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. Також, ми писали, як правильно вибрати огірки для консервування.

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#Рецепт #Огірки #їжа-Телеграф