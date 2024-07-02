30 хвилин і готово: рецепт малосольних огірків

Приготування цих огірків займе у вас лічені хвилини.

Літо – це пора не лише щедрих дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися смаком свіжих овочів. Однією з найпопулярніших закусок у цей період є малосольні огірки, які чудово доповнюють будь-який стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно хрустких та ароматних малосольних огірків, які стануть справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонумо найшвидший рецепт малосольних огірків.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та зусиль, а результат – неперевершений.

Інгредієнти:

1 кг огірків

1,5 л води

2 ст. л. солі (не йодованої)

1 ст. л. цукру

1 пучок кропу

1 лист хрону

2-3 зубчики часнику

1-2 горошини чорного перцю

1 лавровий лист (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо огірки: ретельно помийте огірки та за бажанням замочіть їх у холодній воді на 2-3 години. Готуємо розсіл: у каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист (за бажанням), доведіть до кипіння та проваріть протягом 2-3 хвилин. Остудіть розсіл до кімнатної температури. Заповнюємо банки: на дно чистих банок викладіть кріп, хрін, часник, перець. Щільно укладіть огірки. Заливаємо розсолом: залийте огірки остиглим розсолом. Накриваємо банки: накрийте банки марлею або кришками, не закручуючи їх щільно. Залишаємо для бродіння: залиште банки з огірками при кімнатній температурі на 2-3 дні для бродіння. Перенесення в прохолодне місце: після того, як огірки стануть хрусткими та кислими на ваш смак, перенесіть банки в прохолодне місце (холодильник, льох).

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. Також, ми писали, як правильно вибрати огірки для консервування.