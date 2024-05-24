Ідеально освіжає: рецепт домашнього полуничного лимонаду

Ароматний та холодний полуничний лимонад стане найркащим рішенням цього літа.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. З них можна готувати не лише смачні десерти, але й освіжаючі напої, такі як домашній полуничний лимонад.

Цей напій не лише втамує спрагу, але й подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

500 г полуниці;

2 лимони;

100 г цукру;

2 літри води;

м'ята за бажанням;

кубики льоду для подачі.

Приготування:

Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре. Вичавіть сік з лимонів. З лимонів вичавіть сік. Змішайте інгредієнти. У великому глечику змішайте полуничне пюре, лимонний сік, цукор і воду. Перемішайте до повного розчинення цукру. Додайте м'яту. За бажанням додайте до лимонаду кілька листочків м'яти. Охолодіть напій. Поставте лимонад у холодильник на 30 хвилин або на ніч. Подавайте. Перед подачею додайте до лимонаду кубики льоду та 250 г цілої полуниці.

Поради:

Для більш насиченого смаку полуничного пюре можна протерти полуницю через сито.

Замість цукру можна використовувати мед.

Кількість цукру можна регулювати на свій смак.

До лимонаду можна додати інші ягоди та фрукти, такі як малина, чорниця або апельсин.

Лимонад можна зробити газованим, додавши до нього мінеральну воду з газом.

Приготуйте також квас каркаде за рецептом "Телеграфа". Також,ми ділились рецептом "Живчику".