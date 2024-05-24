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Ідеально освіжає: рецепт домашнього полуничного лимонаду

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей напій стане вашим спасінням у літню спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей напій стане вашим спасінням у літню спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ароматний та холодний полуничний лимонад стане найркащим рішенням цього літа.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. З них можна готувати не лише смачні десерти, але й освіжаючі напої, такі як домашній полуничний лимонад.

Цей напій не лише втамує спрагу, але й подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти:

  • 500 г полуниці;
  • 2 лимони;
  • 100 г цукру;
  • 2 літри води;
  • м'ята за бажанням;
  • кубики льоду для подачі.

Приготування:

  1. Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре.
  2. Вичавіть сік з лимонів. З лимонів вичавіть сік.
  3. Змішайте інгредієнти. У великому глечику змішайте полуничне пюре, лимонний сік, цукор і воду. Перемішайте до повного розчинення цукру.
  4. Додайте м'яту. За бажанням додайте до лимонаду кілька листочків м'яти.
  5. Охолодіть напій. Поставте лимонад у холодильник на 30 хвилин або на ніч.
  6. Подавайте. Перед подачею додайте до лимонаду кубики льоду та 250 г цілої полуниці.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку полуничного пюре можна протерти полуницю через сито.
  • Замість цукру можна використовувати мед.
  • Кількість цукру можна регулювати на свій смак.
  • До лимонаду можна додати інші ягоди та фрукти, такі як малина, чорниця або апельсин.
  • Лимонад можна зробити газованим, додавши до нього мінеральну воду з газом.

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#Рецепт #Лимонад #їжа-Телеграф