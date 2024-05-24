Ідеально освіжає: рецепт домашнього полуничного лимонаду
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Ароматний та холодний полуничний лимонад стане найркащим рішенням цього літа.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й сезон свіжих ягід та фруктів. З них можна готувати не лише смачні десерти, але й освіжаючі напої, такі як домашній полуничний лимонад.
Цей напій не лише втамує спрагу, але й подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Приготувати його вдома зовсім не складно, а інгредієнти доступні кожному.
Інгредієнти:
- 500 г полуниці;
- 2 лимони;
- 100 г цукру;
- 2 літри води;
- м'ята за бажанням;
- кубики льоду для подачі.
Приготування:
- Підготуйте полуницю. Полуницю помийте, обсушіть паперовим рушником і видаліть хвостики. 200 г полуниці подрібніть блендером до стану пюре.
- Вичавіть сік з лимонів. З лимонів вичавіть сік.
- Змішайте інгредієнти. У великому глечику змішайте полуничне пюре, лимонний сік, цукор і воду. Перемішайте до повного розчинення цукру.
- Додайте м'яту. За бажанням додайте до лимонаду кілька листочків м'яти.
- Охолодіть напій. Поставте лимонад у холодильник на 30 хвилин або на ніч.
- Подавайте. Перед подачею додайте до лимонаду кубики льоду та 250 г цілої полуниці.
Поради:
- Для більш насиченого смаку полуничного пюре можна протерти полуницю через сито.
- Замість цукру можна використовувати мед.
- Кількість цукру можна регулювати на свій смак.
- До лимонаду можна додати інші ягоди та фрукти, такі як малина, чорниця або апельсин.
- Лимонад можна зробити газованим, додавши до нього мінеральну воду з газом.
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