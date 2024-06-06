Освіжаючий коктейль з огірком: літній заряд бадьорості
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В розпал літньої спеки вас врятує цей освіжаючий огірковий коктейль.
Літо — це пора не лише спекотних днів, а й освіжаючих коктейлів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудового коктейлю з огірком, який не лише втамує вашу спрагу, але й подарує заряд бадьорості та гарного настрою. Також, пропонуємо рецепт ідеального молочного коктейлю.
Інгредієнти:
- 50 мл горілки
- 25 мл свіжого огіркового соку
- 25 мл лимонного соку
- 15 мл цукрового сиропу
- 10 мл м'ятного сиропу (за бажанням)
- 60 мл газованої води
- Лід
- Гілочка м'яти для декору
Покрокова інструкція:
- Підготуйте огірковий сік. Для цього очистіть огірок від шкірки та насіння, подрібніть його блендером і процідіть через марлю.
- Змішайте всі інгредієнти в шейкері. Додайте горілку, огірковий сік, лимонний сік, цукровий сироп, м'ятний сироп (за бажанням) і лід. Добре збийте протягом 10-15 секунд.
- Перелийте коктейль у склянку. Використовуйте хайбол або іншу високу склянку.
- Додайте газовану воду. Додайте газовану воду до краю склянки.
- Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти.
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