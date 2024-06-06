Освіжаючий коктейль з огірком: літній заряд бадьорості

В розпал літньої спеки вас врятує цей освіжаючий огірковий коктейль.

Літо — це пора не лише спекотних днів, а й освіжаючих коктейлів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом чудового коктейлю з огірком, який не лише втамує вашу спрагу, але й подарує заряд бадьорості та гарного настрою. Також, пропонуємо рецепт ідеального молочного коктейлю.

Інгредієнти:

50 мл горілки

25 мл свіжого огіркового соку

25 мл лимонного соку

15 мл цукрового сиропу

10 мл м'ятного сиропу (за бажанням)

60 мл газованої води

Лід

Гілочка м'яти для декору

Покрокова інструкція:

Підготуйте огірковий сік. Для цього очистіть огірок від шкірки та насіння, подрібніть його блендером і процідіть через марлю. Змішайте всі інгредієнти в шейкері. Додайте горілку, огірковий сік, лимонний сік, цукровий сироп, м'ятний сироп (за бажанням) і лід. Добре збийте протягом 10-15 секунд. Перелийте коктейль у склянку. Використовуйте хайбол або іншу високу склянку. Додайте газовану воду. Додайте газовану воду до краю склянки. Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти.

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