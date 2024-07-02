Коли збирати м‘яту: до цвітіння чи після

Щоб отримати з м'яти максимальну користь, її потрібно збирати в правильний час.

М'ята – це не просто ароматна трава, що прикрашає наші чаї та десерти. Це справжня скарбничка корисних речовин, яка володіє цілющими властивостями. Її використовують для покращення травлення, заспокоєння нервової системи, освіження дихання та багато іншого. Також, ми пишемо, які квіти не можна садити поряд з "королевою саду".

Однак, щоб м'ята дійсно дарувала нам максимум користі та аромату, важливо збирати її в правильний час.

Оптимальний час збору м'яти:

Період цвітіння: Зазвичай м'яту рекомендують збирати в період цвітіння , яке триває з середини липня до середини серпня . Саме в цей час вміст ефірних олій та інших корисних речовин у рослині досягає свого піку.

Зазвичай м'яту рекомендують збирати , яке триває з . Саме в цей час вміст ефірних олій та інших корисних речовин у рослині досягає свого піку. Ранковий збір: Найкраще збирати м'яту вранці, після висихання роси . В цей час листя м'яти максимально свіже та ароматне.

Найкраще збирати м'яту . В цей час листя м'яти максимально свіже та ароматне. Сприятливі погодні умови: Збирати м'яту не рекомендується після дощу або у спекотну погоду.

Ознаки зрілої м'яти:

Аромат: Зріла м'ята має інтенсивний, приємний аромат . Якщо аромат млявий, значить, рослина ще не дозріла.

Зріла м'ята має . Якщо аромат млявий, значить, рослина ще не дозріла. Колір: Листя м'яти повинне бути насичено зеленого кольору , без плям та пошкоджень.

Листя м'яти повинне бути , без плям та пошкоджень. Квітки: Якщо м'ята вже цвіте, це свідчить про те, що вона готова до збору.

Як правильно збирати м'яту:

Збирайте м'яту руками , зриваючи листя з верхівок стебел.

, зриваючи листя з верхівок стебел. Не збирайте занадто багато м'яти з однієї рослини, щоб не виснажити її.

м'яти з однієї рослини, щоб не виснажити її. Зберігайте зібрану м'яту в тіні, в добре провітрюваному місці.

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