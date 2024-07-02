Чудово охолоджує у спеку: рецепт фрапе

Вашим спасінням у спеку стане крижане фраппе.

Літо у розпалі, а це значить, що час насолоджуватися прохолодними та освіжаючими напоями. Фрапе – це один з найпопулярніших напоїв у спекотні дні, який поєднує в собі холодну каву, молоко, морозиво та інші інгредієнти, створюючи справжній вир смаку та прохолоди. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та освіжаючого фрапе з кавою та морозивом, який стане вашим улюбленим напоєм в спекотний день.

Цей напій поєднує в собі гіркоту кави, солодкість морозива, вершковий смак молока та аромат ванілі, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

100 мл міцної кави (холодної)

100 мл молока

50 г морозива (ванільного)

1 ч. л. цукру (за бажанням)

1/2 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)

Лід

Збиті вершки (для подачі)

Тертий шоколад (для подачі)

Приготування:

Кава: заздалегідь приготуйте каву та охолодіть її. Блендер: у блендері змішайте холодну каву, молоко, морозиво, цукор (якщо використовуєте) та ванільний екстракт (якщо використовуєте). Збивання: збивайте суміш протягом 1-2 хвилин до отримання густої та пінної маси. Лід: додайте до блендера лід і збийте ще протягом 30 секунд. Подача: розлийте фрапе по склянках. За бажанням, прикрасьте збитими вершками та тертим шоколадом.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".