Чудово охолоджує у спеку: рецепт фрапе
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Вашим спасінням у спеку стане крижане фраппе.
Літо у розпалі, а це значить, що час насолоджуватися прохолодними та освіжаючими напоями. Фрапе – це один з найпопулярніших напоїв у спекотні дні, який поєднує в собі холодну каву, молоко, морозиво та інші інгредієнти, створюючи справжній вир смаку та прохолоди. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та освіжаючого фрапе з кавою та морозивом, який стане вашим улюбленим напоєм в спекотний день.
Цей напій поєднує в собі гіркоту кави, солодкість морозива, вершковий смак молока та аромат ванілі, створюючи неповторний смак та аромат.
Інгредієнти:
- 100 мл міцної кави (холодної)
- 100 мл молока
- 50 г морозива (ванільного)
- 1 ч. л. цукру (за бажанням)
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)
- Лід
- Збиті вершки (для подачі)
- Тертий шоколад (для подачі)
Приготування:
- Кава: заздалегідь приготуйте каву та охолодіть її.
- Блендер: у блендері змішайте холодну каву, молоко, морозиво, цукор (якщо використовуєте) та ванільний екстракт (якщо використовуєте).
- Збивання: збивайте суміш протягом 1-2 хвилин до отримання густої та пінної маси.
- Лід: додайте до блендера лід і збийте ще протягом 30 секунд.
- Подача: розлийте фрапе по склянках. За бажанням, прикрасьте збитими вершками та тертим шоколадом.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".