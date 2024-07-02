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Як боротись з білокрилкою: лайфхак з мильним розчином

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Білокрилка може знищити весь врожай (зображення створено за допомогою ШІ)
Білокрилка може знищити весь врожай (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є екологічні методи боротьби з білокрилкою.

Літо – це пора не лише рясних дарів природи, але й час, коли садівники та городники стикаються з неприємними шкідниками. Одним з найпоширеніших та небезпечних є білокрилка – маленька комаха, яка може завдати значної шкоди вашим рослинам. Сьогодні ми поділимося з вами дієвими методами боротьби з білокрилкою, які допоможуть вам врятувати врожай та зберегти красу вашого саду. Про це пише Суспільне.

Що таке білокрилка та чим вона небезпечна?

Білокрилка – це дрібна комаха, розміром близько 3 мм, з білими крильцями. Вона живиться соком рослин, висмоктуючи його з листя та стебел. Це призводить до того, що рослини стають слабкими, втрачають тургор, а листя жовтіє та обпадає.

Крім того, білокрилка є переносником вірусних захворювань, які можуть повністю знищити ваші рослини.

Ознаки ураження білокрилкою:

  • Наявність дрібних білих комах на нижній стороні листя;
  • Жовте або знебарвлене листя;
  • Липкий наліт на листях та стеблах (падь, яку виділяють білокрилки);
  • Мурахи, які скупчуються на рослинах, щоб харчуватися паддю.

Як позбутися білокрилки:

1. Профілактичні заходи:

  • Регулярно оглядайте свої рослини на наявність шкідників;
  • Своєчасно видаляйте бур'яни та хворі рослини;
  • Не садіть рослини занадто близько один до одного;
  • Підтримуйте чистоту в саду або на городі.

2. Народні методи:

  • Обробка рослин настоями або відварами трав (часнику, ромашки, календули, кульбаби);
  • Мильний розчин (на 1 літр води 200 г господарського мила);
  • Липкі пастки (жовті листи, змащені вазеліном або медом).

3. Біологічні методи:

  • Використання ентомофагів (хижих комах, які харчуються білокрилкою, наприклад, сонечка, златоочки);
  • Застосування біологічних препаратів (на основі грибів або бактерій, шкідливих для білокрилки).

4. Хімічні методи:

  • Обробка рослин інсектицидами (хімічними препаратами для знищення шкідників).

Важливо! Перед використанням будь-яких хімічних препаратів уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.

"Телеграф" писав раніше, ніж підгодовувати аґрус, щоб відлякати від нього шкідників, а також підвищити врожайність. Також, ми писали, чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай.

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