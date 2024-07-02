Як боротись з білокрилкою: лайфхак з мильним розчином

Є екологічні методи боротьби з білокрилкою.

Літо – це пора не лише рясних дарів природи, але й час, коли садівники та городники стикаються з неприємними шкідниками. Одним з найпоширеніших та небезпечних є білокрилка – маленька комаха, яка може завдати значної шкоди вашим рослинам. Сьогодні ми поділимося з вами дієвими методами боротьби з білокрилкою, які допоможуть вам врятувати врожай та зберегти красу вашого саду. Про це пише Суспільне.

Що таке білокрилка та чим вона небезпечна?

Білокрилка – це дрібна комаха, розміром близько 3 мм, з білими крильцями. Вона живиться соком рослин, висмоктуючи його з листя та стебел. Це призводить до того, що рослини стають слабкими, втрачають тургор, а листя жовтіє та обпадає.

Крім того, білокрилка є переносником вірусних захворювань, які можуть повністю знищити ваші рослини.

Ознаки ураження білокрилкою:

Наявність дрібних білих комах на нижній стороні листя;

Жовте або знебарвлене листя;

Липкий наліт на листях та стеблах (падь, яку виділяють білокрилки);

Мурахи, які скупчуються на рослинах, щоб харчуватися паддю.

Як позбутися білокрилки:

1. Профілактичні заходи:

Регулярно оглядайте свої рослини на наявність шкідників;

Своєчасно видаляйте бур'яни та хворі рослини;

Не садіть рослини занадто близько один до одного;

Підтримуйте чистоту в саду або на городі.

2. Народні методи:

Обробка рослин настоями або відварами трав (часнику, ромашки, календули, кульбаби);

Мильний розчин (на 1 літр води 200 г господарського мила);

Липкі пастки (жовті листи, змащені вазеліном або медом).

3. Біологічні методи:

Використання ентомофагів (хижих комах, які харчуються білокрилкою, наприклад, сонечка, златоочки);

Застосування біологічних препаратів (на основі грибів або бактерій, шкідливих для білокрилки).

4. Хімічні методи:

Обробка рослин інсектицидами (хімічними препаратами для знищення шкідників).

Важливо! Перед використанням будь-яких хімічних препаратів уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.

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