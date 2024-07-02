Простий варіант легкої вечері: рецепт хеку з овочами у духовці

Пряна та пікантна риба підкорить найвибагливішого гурмана.

Літо – це пора не лише рясних дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися легкими та ароматними стравами. Риба та овочі – це класичне поєднання, яке завжди гарантує чудовий смак та користь. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного хека з овочами на грилі, який стане чудовим доповненням до вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт запеченої доради.

Ця страва поєднує в собі ніжне філе хека, соковиті овочі, приготовані на грилі, та ароматний маринад, створюючи справжню симфонію смаків та ароматів.

Інгредієнти:

400 г філе хека

1 цукіні

1 баклажан

1 болгарський перець

1 червона цибулина

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. орегано

1/2 ч. л. сушеного чебрецю

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Маринад: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чебрець, сіль та перець. Добре перемішайте. Маринування риби: наріжте філе хека порційними шматками. Замаринуйте рибу в отриманому маринаді на 15-20 хвилин. Підготуємо овочі: цукіні, баклажан, болгарський перець та цибулю наріжте крупними шматками. Гриль: розігрійте гриль або сковороду-гриль. Змастіть її оливковою олією. Обсмаження овочів: обсмажте овочі на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Обсмаження риби: обсмажте мариноване філе хека на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до готовності. Подача: подавайте рибу з овочами, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню.

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