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Простий варіант легкої вечері: рецепт хеку з овочами у духовці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Страва виходить дуже смачною та ароматною (зображення створено за допомогою ШІ)
Страва виходить дуже смачною та ароматною (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Пряна та пікантна риба підкорить найвибагливішого гурмана.

Літо – це пора не лише рясних дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися легкими та ароматними стравами. Риба та овочі – це класичне поєднання, яке завжди гарантує чудовий смак та користь. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного хека з овочами на грилі, який стане чудовим доповненням до вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт запеченої доради.

Ця страва поєднує в собі ніжне філе хека, соковиті овочі, приготовані на грилі, та ароматний маринад, створюючи справжню симфонію смаків та ароматів.

Інгредієнти:

  • 400 г філе хека
  • 1 цукіні
  • 1 баклажан
  • 1 болгарський перець
  • 1 червона цибулина
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. орегано
  • 1/2 ч. л. сушеного чебрецю
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Маринад: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чебрець, сіль та перець. Добре перемішайте.
  2. Маринування риби: наріжте філе хека порційними шматками. Замаринуйте рибу в отриманому маринаді на 15-20 хвилин.
  3. Підготуємо овочі: цукіні, баклажан, болгарський перець та цибулю наріжте крупними шматками.
  4. Гриль: розігрійте гриль або сковороду-гриль. Змастіть її оливковою олією.
  5. Обсмаження овочів: обсмажте овочі на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
  6. Обсмаження риби: обсмажте мариноване філе хека на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до готовності.
  7. Подача: подавайте рибу з овочами, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню.

Раніше ми публікували рецепт ніжної риби у вершковому соусі. А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати бутербродну пасту з оселедця за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Риба #їжа-Телеграф