Простий варіант легкої вечері: рецепт хеку з овочами у духовці
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Пряна та пікантна риба підкорить найвибагливішого гурмана.
Літо – це пора не лише рясних дарів природи, але й час, коли хочеться насолодитися легкими та ароматними стравами. Риба та овочі – це класичне поєднання, яке завжди гарантує чудовий смак та користь. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного хека з овочами на грилі, який стане чудовим доповненням до вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт запеченої доради.
Ця страва поєднує в собі ніжне філе хека, соковиті овочі, приготовані на грилі, та ароматний маринад, створюючи справжню симфонію смаків та ароматів.
Інгредієнти:
- 400 г філе хека
- 1 цукіні
- 1 баклажан
- 1 болгарський перець
- 1 червона цибулина
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. орегано
- 1/2 ч. л. сушеного чебрецю
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Маринад: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, чебрець, сіль та перець. Добре перемішайте.
- Маринування риби: наріжте філе хека порційними шматками. Замаринуйте рибу в отриманому маринаді на 15-20 хвилин.
- Підготуємо овочі: цукіні, баклажан, болгарський перець та цибулю наріжте крупними шматками.
- Гриль: розігрійте гриль або сковороду-гриль. Змастіть її оливковою олією.
- Обсмаження овочів: обсмажте овочі на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
- Обсмаження риби: обсмажте мариноване філе хека на грилі протягом 5-7 хвилин з кожного боку до готовності.
- Подача: подавайте рибу з овочами, полийте залишками маринаду та прикрасьте свіжою зеленню.
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