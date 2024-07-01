Освежает и опьяняет: летний коктейль водка-спрайт

Такой коктейль можно легко приготовить на дому.

Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые способы утолить жажду и освежиться в жаркий день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но невероятно вкусного коктейля, сочетающего в себе освежающую прохладу спрайта и легкую пикантность водки. Также, предлагаем рецепт малинового компота.

Этот коктейль не требует времени и ингредиентов, поэтому его легко приготовить дома, на даче или на пикнике. Он станет отличным дополнением к любой вечеринке или просто приятной встрече с друзьями.

Ингредиенты:

50 мл водки

150 мл спрайта

Лед (несколько кубиков)

Лимон или лайм (по желанию)

Приготовление:

Подготовим посуду: возьмите высокий стакан (хайбол) и наполните его льдом доверху. Добавляем водку: осторожно влейте 50 мл водки в стакан со льдом. Добавляем спрайт: медленно добавьте 150 мл спрайта в стакан. Перемешиваем: аккуратно перемешайте коктейль барной ложкой. Украшаем (по желанию): для более эстетичного вида, вы можете украсить коктейль ломтиком лимона или лайма.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".