Освежает и опьяняет: летний коктейль водка-спрайт
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Такой коктейль можно легко приготовить на дому.
Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые способы утолить жажду и освежиться в жаркий день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но невероятно вкусного коктейля, сочетающего в себе освежающую прохладу спрайта и легкую пикантность водки. Также, предлагаем рецепт малинового компота.
Этот коктейль не требует времени и ингредиентов, поэтому его легко приготовить дома, на даче или на пикнике. Он станет отличным дополнением к любой вечеринке или просто приятной встрече с друзьями.
Ингредиенты:
- 50 мл водки
- 150 мл спрайта
- Лед (несколько кубиков)
- Лимон или лайм (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим посуду: возьмите высокий стакан (хайбол) и наполните его льдом доверху.
- Добавляем водку: осторожно влейте 50 мл водки в стакан со льдом.
- Добавляем спрайт: медленно добавьте 150 мл спрайта в стакан.
- Перемешиваем: аккуратно перемешайте коктейль барной ложкой.
- Украшаем (по желанию): для более эстетичного вида, вы можете украсить коктейль ломтиком лимона или лайма.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".