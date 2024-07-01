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Освежает и опьяняет: летний коктейль водка-спрайт

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Этот коктейль станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 01 июля 2024, 10:07
Этот коктейль станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой коктейль можно легко приготовить на дому.

Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые способы утолить жажду и освежиться в жаркий день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но невероятно вкусного коктейля, сочетающего в себе освежающую прохладу спрайта и легкую пикантность водки. Также, предлагаем рецепт малинового компота.

Этот коктейль не требует времени и ингредиентов, поэтому его легко приготовить дома, на даче или на пикнике. Он станет отличным дополнением к любой вечеринке или просто приятной встрече с друзьями.

Ингредиенты:

  • 50 мл водки
  • 150 мл спрайта
  • Лед (несколько кубиков)
  • Лимон или лайм (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим посуду: возьмите высокий стакан (хайбол) и наполните его льдом доверху.
  2. Добавляем водку: осторожно влейте 50 мл водки в стакан со льдом.
  3. Добавляем спрайт: медленно добавьте 150 мл спрайта в стакан.
  4. Перемешиваем: аккуратно перемешайте коктейль барной ложкой.
  5. Украшаем (по желанию): для более эстетичного вида, вы можете украсить коктейль ломтиком лимона или лайма.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Коктейль #еда-Телеграф