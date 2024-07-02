Ідеально для любителів кабачків: рецепт запіканки з сиром
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Ця запіканка стане вашою улюбленою стравою.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – свіжі овочі та фрукти, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Кабачки – один з універсальних овочів, який використовується для приготування як перших, так і других страв, а також випічки. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжної та ароматної кабачкової запіканки, яка стане чудовою окрасою будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт дерунів з кабачків.
Ця запіканка поєднує в собі солодкість кабачків, вершковий смак сиру, пікантність часнику та аромат зелені, створюючи неповторний смак та аромат.
Інгредієнти:
- 2 кг кабачків
- 3 яйця
- 200 г твердого сиру
- 100 г сметани
- 3 зубчики часнику
- 1 пучок кропу
- 1 пучок зеленої цибулі
- Сіль та перець за смаком
- Оливкова олія
Приготування:
- Підготуємо кабачки: кабачки помийте, очистіть від шкірки та насіння. Натріть їх на крупній терці.
- Віджимаємо сік: за допомогою марлі або друшляка відіжміть з натертих кабачків зайвий сік.
- Готуємо яєчну суміш: у мисці збийте яйця зі сметаною, сіллю та перцем.
- Додаємо кабачки: додайте віджаті кабачки до яєчної суміші та добре перемішайте.
- Готуємо сирну суміш: натріть сир на крупній терці. Додайте до нього подрібнений часник, кріп та зелену цибулю. Перемішайте.
- Формування запіканки: змастіть форму для запікання оливковою олією. Викладіть половину кабачкової суміші. Рівномірно розподіліть сирну суміш. Потім викладіть решту кабачкової суміші.
- Запікання: запікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистої скоринки.
- Подача: дайте запіканці трохи охолонути, потім розріжте її на порційні шматки та подавайте з улюбленим соусом або сметаною.
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