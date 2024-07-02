Ідеально для любителів кабачків: рецепт запіканки з сиром

Ця запіканка стане вашою улюбленою стравою.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – свіжі овочі та фрукти, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Кабачки – один з універсальних овочів, який використовується для приготування як перших, так і других страв, а також випічки. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжної та ароматної кабачкової запіканки, яка стане чудовою окрасою будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт дерунів з кабачків.

Ця запіканка поєднує в собі солодкість кабачків, вершковий смак сиру, пікантність часнику та аромат зелені, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

2 кг кабачків

3 яйця

200 г твердого сиру

100 г сметани

3 зубчики часнику

1 пучок кропу

1 пучок зеленої цибулі

Сіль та перець за смаком

Оливкова олія

Приготування:

Підготуємо кабачки: кабачки помийте, очистіть від шкірки та насіння. Натріть їх на крупній терці. Віджимаємо сік: за допомогою марлі або друшляка відіжміть з натертих кабачків зайвий сік. Готуємо яєчну суміш: у мисці збийте яйця зі сметаною, сіллю та перцем. Додаємо кабачки: додайте віджаті кабачки до яєчної суміші та добре перемішайте. Готуємо сирну суміш: натріть сир на крупній терці. Додайте до нього подрібнений часник, кріп та зелену цибулю. Перемішайте. Формування запіканки: змастіть форму для запікання оливковою олією. Викладіть половину кабачкової суміші. Рівномірно розподіліть сирну суміш. Потім викладіть решту кабачкової суміші. Запікання: запікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистої скоринки. Подача: дайте запіканці трохи охолонути, потім розріжте її на порційні шматки та подавайте з улюбленим соусом або сметаною.

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