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Ідеально для любителів кабачків: рецепт запіканки з сиром

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця запіканка стане чудовим варіантом вечері у сезон кабачків (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця запіканка стане чудовим варіантом вечері у сезон кабачків (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця запіканка стане вашою улюбленою стравою.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – свіжі овочі та фрукти, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Кабачки – один з універсальних овочів, який використовується для приготування як перших, так і других страв, а також випічки. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжної та ароматної кабачкової запіканки, яка стане чудовою окрасою будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт дерунів з кабачків.

Ця запіканка поєднує в собі солодкість кабачків, вершковий смак сиру, пікантність часнику та аромат зелені, створюючи неповторний смак та аромат.

Інгредієнти:

  • 2 кг кабачків
  • 3 яйця
  • 200 г твердого сиру
  • 100 г сметани
  • 3 зубчики часнику
  • 1 пучок кропу
  • 1 пучок зеленої цибулі
  • Сіль та перець за смаком
  • Оливкова олія

Приготування:

  1. Підготуємо кабачки: кабачки помийте, очистіть від шкірки та насіння. Натріть їх на крупній терці.
  2. Віджимаємо сік: за допомогою марлі або друшляка відіжміть з натертих кабачків зайвий сік.
  3. Готуємо яєчну суміш: у мисці збийте яйця зі сметаною, сіллю та перцем.
  4. Додаємо кабачки: додайте віджаті кабачки до яєчної суміші та добре перемішайте.
  5. Готуємо сирну суміш: натріть сир на крупній терці. Додайте до нього подрібнений часник, кріп та зелену цибулю. Перемішайте.
  6. Формування запіканки: змастіть форму для запікання оливковою олією. Викладіть половину кабачкової суміші. Рівномірно розподіліть сирну суміш. Потім викладіть решту кабачкової суміші.
  7. Запікання: запікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистої скоринки.
  8. Подача: дайте запіканці трохи охолонути, потім розріжте її на порційні шматки та подавайте з улюбленим соусом або сметаною.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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