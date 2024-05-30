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Діти будуть в захваті: рецепт ідеального молочного коктейлю

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Молочний коктейль стане улюбленим десертом ваших дітей (зображення створено за допомогою ШІ)
Молочний коктейль стане улюбленим десертом ваших дітей (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Освіжаючий молочний коктейль — ідеальний літній десерт.

Хто з нас не мріє повернутися в дитинство, де на столі красувалися рум'яні пиріжки, а бабуся частувала ароматними булочками? Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати справжню класику — молочний коктейль, який неодмінно сподобається як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти:

  • 250 мл холодного молока
  • 100 г морозива (пломбір, вершкове)
  • 1 ст. л. цукру (або за смаком)
  • 1 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)
  • 1 щіпка кориці (за бажанням)
  • Декоративні елементи (цукрові посипки, шоколадна стружка, ягоди)

Приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти: молоко має бути добре охолодженим, а морозиво — трохи підтанути, щоб його було легше збити.
  2. Збийте коктейль: у блендері або міксері з'єднайте молоко, морозиво, цукор, ванільний екстракт і корицю. Збивайте протягом 30-40 секунд, до отримання густої та однорідної маси.
  3. Подавайте: розлийте коктейль у красиві келихи або склянки. За бажанням, прикрасьте цукровими посипками, шоколадною стружкою або ягодами.

Раніше ми публікували простий рецепт дієтичного кокосового торта. Також, пропонуємо звернути увагу на рецепт торта "Марс".

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#Рецепт #їжа-Телеграф