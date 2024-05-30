Діти будуть в захваті: рецепт ідеального молочного коктейлю
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Освіжаючий молочний коктейль — ідеальний літній десерт.
Хто з нас не мріє повернутися в дитинство, де на столі красувалися рум'яні пиріжки, а бабуся частувала ароматними булочками? Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати справжню класику — молочний коктейль, який неодмінно сподобається як дітям, так і дорослим.
Інгредієнти:
- 250 мл холодного молока
- 100 г морозива (пломбір, вершкове)
- 1 ст. л. цукру (або за смаком)
- 1 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)
- 1 щіпка кориці (за бажанням)
- Декоративні елементи (цукрові посипки, шоколадна стружка, ягоди)
Приготування:
- Підготуйте інгредієнти: молоко має бути добре охолодженим, а морозиво — трохи підтанути, щоб його було легше збити.
- Збийте коктейль: у блендері або міксері з'єднайте молоко, морозиво, цукор, ванільний екстракт і корицю. Збивайте протягом 30-40 секунд, до отримання густої та однорідної маси.
- Подавайте: розлийте коктейль у красиві келихи або склянки. За бажанням, прикрасьте цукровими посипками, шоколадною стружкою або ягодами.
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