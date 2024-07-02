Швидше лише купити у магазині: рецепт абрикосового джему за 20 хвилин

Приготування цього джему не займе у вас багато часу, а результат вразить.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних десертів. Абрикоси – одні з найулюбленіших літніх фруктів, які не лише смачні, але й неймовірно корисні. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного абрикосового джему, який стане чудовим доповненням до будь-якої трапези, а також чудовою заготівлею на зиму. Також, пропонуємо рецепт персиків консервованих половинками.

Цей джем поєднує в собі солодкість абрикосів, кислинку лимона, насичений аромат ванілі та ніжну текстуру, яка просто тане в роті.

Інгредієнти:

1 кг абрикосів

400 г цукру

1 лимон

1 стручок ванілі

100 мл води

Приготування:

Підготуємо абрикоси: ретельно помийте абрикоси, видаліть кісточки та розріжте їх на половинки. Готуємо сироп: у каструлі змішайте цукор та воду. Доведіть сироп до кипіння, постійно помішуючи. Додавання абрикосів: додайте абрикоси до сиропу та варіть на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично знімаючи піну. Додавання лимона та ванілі: додайте до джему сік лимона та розрізаний навпіл стручок ванілі. Перемішайте. Варіння до готовності: варіть джем ще 10-15 хвилин до бажаної густоти. Розлив у банки: готовий джем розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.