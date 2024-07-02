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Швидше лише купити у магазині: рецепт абрикосового джему за 20 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Абрикосовий джем виходить дуже ароматний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 02 липня 2024, 10:20
Абрикосовий джем виходить дуже ароматний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього джему не займе у вас багато часу, а результат вразить.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних десертів. Абрикоси – одні з найулюбленіших літніх фруктів, які не лише смачні, але й неймовірно корисні. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного абрикосового джему, який стане чудовим доповненням до будь-якої трапези, а також чудовою заготівлею на зиму. Також, пропонуємо рецепт персиків консервованих половинками.

Цей джем поєднує в собі солодкість абрикосів, кислинку лимона, насичений аромат ванілі та ніжну текстуру, яка просто тане в роті.

Інгредієнти:

  • 1 кг абрикосів
  • 400 г цукру
  • 1 лимон
  • 1 стручок ванілі
  • 100 мл води

Приготування:

  1. Підготуємо абрикоси: ретельно помийте абрикоси, видаліть кісточки та розріжте їх на половинки.
  2. Готуємо сироп: у каструлі змішайте цукор та воду. Доведіть сироп до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Додавання абрикосів: додайте абрикоси до сиропу та варіть на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично знімаючи піну.
  4. Додавання лимона та ванілі: додайте до джему сік лимона та розрізаний навпіл стручок ванілі. Перемішайте.
  5. Варіння до готовності: варіть джем ще 10-15 хвилин до бажаної густоти.
  6. Розлив у банки: готовий джем розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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