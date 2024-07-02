Швидше лише купити у магазині: рецепт абрикосового джему за 20 хвилин
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Приготування цього джему не займе у вас багато часу, а результат вразить.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних десертів. Абрикоси – одні з найулюбленіших літніх фруктів, які не лише смачні, але й неймовірно корисні. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та ароматного абрикосового джему, який стане чудовим доповненням до будь-якої трапези, а також чудовою заготівлею на зиму. Також, пропонуємо рецепт персиків консервованих половинками.
Цей джем поєднує в собі солодкість абрикосів, кислинку лимона, насичений аромат ванілі та ніжну текстуру, яка просто тане в роті.
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів
- 400 г цукру
- 1 лимон
- 1 стручок ванілі
- 100 мл води
Приготування:
- Підготуємо абрикоси: ретельно помийте абрикоси, видаліть кісточки та розріжте їх на половинки.
- Готуємо сироп: у каструлі змішайте цукор та воду. Доведіть сироп до кипіння, постійно помішуючи.
- Додавання абрикосів: додайте абрикоси до сиропу та варіть на повільному вогні протягом 20-25 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Додавання лимона та ванілі: додайте до джему сік лимона та розрізаний навпіл стручок ванілі. Перемішайте.
- Варіння до готовності: варіть джем ще 10-15 хвилин до бажаної густоти.
- Розлив у банки: готовий джем розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришками.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.