Ідеально для вгамування спраги: рецепт холодного кавового пуншу
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Цей напій — мрія всіх любителів кави, адже він має чудовий смак та освіжає.
Коли за вікном лютує зима, а вітер завиває мелодію хуртовини, так хочеться затишку, тепла і чогось смачного. Саме час приготувати ароматний кавовий пунш, який зігріє душу, подарує бадьорість і стане окрасою будь-якого затишного вечора. Також, пропонуємо рецепт малинової наливки на горілці.
Інгредієнти:
- Кава мелена – 2 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Цукор – 100 г (за смаком)
- Ром або коньяк – 50 мл (за бажанням)
- Цедра одного лимона
- Палочка кориці
- 3-4 зірочки гвоздики
- Мускатний горіх (за смаком)
- Збиті вершки (для подачі)
Приготування:
- Готуємо каву. У турку або кавоварку додамо мелену каву, воду та цукор. Доведемо до кипіння, знімемо з вогню та дамо настоятися протягом 5 хвилин.
- Додаємо спеції. До кави додамо цедру лимона, паличку кориці, гвоздику та мускатний горіх (за смаком). Перемішаємо та прогріємо на повільному вогні протягом 5 хвилин.
- Фільтруємо каву. Процідимо каву через сито або марлю, щоб видалити гущу.
- Додаємо алкоголь (за бажанням). Якщо ви хочете приготувати алкогольний пунш, додайте до кави ром або коньяк. Перемішайте.
- Розливаємо пунш. Розлийте кавовий пунш у келихи. За бажанням, можна додати збиті вершки.
- Подаємо пунш. Подавайте кавовий пунш гарячим,
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".