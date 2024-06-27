Ідеально для вгамування спраги: рецепт холодного кавового пуншу

Цей напій — мрія всіх любителів кави, адже він має чудовий смак та освіжає.

Коли за вікном лютує зима, а вітер завиває мелодію хуртовини, так хочеться затишку, тепла і чогось смачного. Саме час приготувати ароматний кавовий пунш, який зігріє душу, подарує бадьорість і стане окрасою будь-якого затишного вечора. Також, пропонуємо рецепт малинової наливки на горілці.

Інгредієнти:

Кава мелена – 2 ст. л.

Вода – 500 мл

Цукор – 100 г (за смаком)

Ром або коньяк – 50 мл (за бажанням)

Цедра одного лимона

Палочка кориці

3-4 зірочки гвоздики

Мускатний горіх (за смаком)

Збиті вершки (для подачі)

Приготування:

Готуємо каву. У турку або кавоварку додамо мелену каву, воду та цукор. Доведемо до кипіння, знімемо з вогню та дамо настоятися протягом 5 хвилин. Додаємо спеції. До кави додамо цедру лимона, паличку кориці, гвоздику та мускатний горіх (за смаком). Перемішаємо та прогріємо на повільному вогні протягом 5 хвилин. Фільтруємо каву. Процідимо каву через сито або марлю, щоб видалити гущу. Додаємо алкоголь (за бажанням). Якщо ви хочете приготувати алкогольний пунш, додайте до кави ром або коньяк. Перемішайте. Розливаємо пунш. Розлийте кавовий пунш у келихи. За бажанням, можна додати збиті вершки. Подаємо пунш. Подавайте кавовий пунш гарячим,

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".