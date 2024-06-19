Додайте в каву сік замість молока: як приготувати "літній заряд бадьорості"
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Ця кава стане вашим улюбленим літнім напоєм.
Шукаєте нових вражень та хочете урізноманітнити свій ранковий ритуал? Спробуйте каву з апельсиновим соком – незвичайне поєднання, яке підкорить вас своїм яскравим смаком та ароматом. Також, пропонуємо рецепт компоту зі смородини.
Цей напій не лише подарує заряд бадьорості, але й стане справжньою знахідкою для тих, хто прагне додати трохи екзотики до буденного життя.
Інгредієнти:
- 150 мл свіжого апельсинового соку
- 100 мл міцної кави (еспресо або американо)
- Цукор або мед за смаком
- Цедра апельсина (за бажанням)
Приготування:
- Приготуйте каву. Заваріть міцну каву зручним для вас способом (еспресо-машина, турка, гейзерна кавоварка).
- Свіжовичавлений апельсиновий сік. Вичавіть сік з одного апельсина. За бажанням можна додати трохи лимонного соку для більш пікантного смаку.
- З'єднайте каву та сік. У келиху або чашці змішайте свіжозаварену каву та апельсиновий сік. За бажанням додайте цукор або мед за смаком.
- Додайте цедру. Для додаткового аромату та пікантності натріть трохи цедри апельсина на терці та додайте до кави.
- Насолоджуйтесь! Подавайте каву з апельсиновим соком теплою.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".