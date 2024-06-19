Додайте в каву сік замість молока: як приготувати "літній заряд бадьорості"

Ця кава стане вашим улюбленим літнім напоєм.

Шукаєте нових вражень та хочете урізноманітнити свій ранковий ритуал? Спробуйте каву з апельсиновим соком – незвичайне поєднання, яке підкорить вас своїм яскравим смаком та ароматом. Також, пропонуємо рецепт компоту зі смородини.

Цей напій не лише подарує заряд бадьорості, але й стане справжньою знахідкою для тих, хто прагне додати трохи екзотики до буденного життя.

Інгредієнти:

150 мл свіжого апельсинового соку

100 мл міцної кави (еспресо або американо)

Цукор або мед за смаком

Цедра апельсина (за бажанням)

Приготування:

Приготуйте каву. Заваріть міцну каву зручним для вас способом (еспресо-машина, турка, гейзерна кавоварка). Свіжовичавлений апельсиновий сік. Вичавіть сік з одного апельсина. За бажанням можна додати трохи лимонного соку для більш пікантного смаку. З'єднайте каву та сік. У келиху або чашці змішайте свіжозаварену каву та апельсиновий сік. За бажанням додайте цукор або мед за смаком. Додайте цедру. Для додаткового аромату та пікантності натріть трохи цедри апельсина на терці та додайте до кави. Насолоджуйтесь! Подавайте каву з апельсиновим соком теплою.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".