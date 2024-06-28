У розпал сезону кабачків стушкуйте їх з куркою: сім'я та гості проситимуть ще

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Тушковані кабачки з куркою – це страва, яка поєднує в собі простоту приготування, ситність та неймовірний смак. Її можна подавати як на обід, так і на вечерю, а інгредієнти для цієї страви доступні кожному. Також, пропонуємо рецепт кабачків в сметані.

Інгредієнти:

400 г курячого філе

2 кабачки

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

200 мл води або бульйону

Сіль, перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Підготуємо інгредієнти. Куряче філе наріжемо невеликими кубиками. Кабачки помиємо, очистимо від шкірки та наріжемо кубиками. Цибулю наріжемо дрібно, моркву натремо на тертці. Обсмажимо курку. У сковороді розігріємо олію та обсмажимо курку до золотистого кольору. Перекладемо курку на тарілку. Обсмажимо овочі. У тій же сковороді, де смажилась курка, обсмажимо цибулю до прозорості. Додамо моркву та часник і смажимо ще 5 хвилин. Додаємо кабачки. Додаємо до овочів кабачки, перемішуємо та тушкуємо протягом 10 хвилин. Додаємо томатну пасту, воду або бульйон, спеції. Додаємо до овочів томатну пасту, воду або бульйон, сіль та перець за смаком. Перемішуємо, доводимо до кипіння та тушкуємо під кришкою на повільному вогні протягом 15-20 хвилин. Додаємо курку. Додаємо до овочів обсмажену курку, перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин. Подаємо страву. Подаємо тушковані кабачки з куркою гарячими, посипавши зеленню за смаком.

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