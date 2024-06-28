10 хвилин і готово: рецепт конфітюру з шовковиці

Конфітюр виходить дуже аромтаним та смачним.

Шовковиця – це не просто ягода, це справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. З неї можна приготувати безліч смачних страв, а однією з найпопулярніших є смачний конфітюр. Солодкий, ароматний, насичений смаком літа – він стане чудовим доповненням до сніданку, десертів або просто чаювання.

Інгредієнти:

1 кг шовковиці

700 г цукру

100 мл води

1/2 лимона

1 ч. л. лимонної кислоти (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо ягоди. Ягоди шовковиці ретельно переберемо, видалимо плодоніжки та листя. Промиємо ягоди під проточною водою і дамо їм трохи обсохнути. Приготуємо сироп. У каструлі змішаємо цукор і воду. Доведемо до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Варимо конфітюр. Додамо до сиропу ягоди шовковиці та сік половини лимона. Перемішаємо, доведемо до кипіння і зменшимо вогонь. Варимо конфітюр протягом 30-40 хвилин, періодично знімаючи піну. Додамо лимонну кислоту (за бажанням). За 5 хвилин до кінця варіння додамо до конфітюру лимонну кислоту. Перемішаємо. Розливаємо конфітюр по банках. Готовий конфітюр знімемо з вогню і розіллємо по стерилізованих банках. Щільно закупоримо кришками. Зберігаємо конфітюр. Зберігати конфітюр з шовковиці можна в прохолодному темному місці протягом року.

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