10 хвилин і готово: рецепт конфітюру з шовковиці
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Конфітюр виходить дуже аромтаним та смачним.
Шовковиця – це не просто ягода, це справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. З неї можна приготувати безліч смачних страв, а однією з найпопулярніших є смачний конфітюр. Солодкий, ароматний, насичений смаком літа – він стане чудовим доповненням до сніданку, десертів або просто чаювання.
Інгредієнти:
- 1 кг шовковиці
- 700 г цукру
- 100 мл води
- 1/2 лимона
- 1 ч. л. лимонної кислоти (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо ягоди. Ягоди шовковиці ретельно переберемо, видалимо плодоніжки та листя. Промиємо ягоди під проточною водою і дамо їм трохи обсохнути.
- Приготуємо сироп. У каструлі змішаємо цукор і воду. Доведемо до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
- Варимо конфітюр. Додамо до сиропу ягоди шовковиці та сік половини лимона. Перемішаємо, доведемо до кипіння і зменшимо вогонь. Варимо конфітюр протягом 30-40 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Додамо лимонну кислоту (за бажанням). За 5 хвилин до кінця варіння додамо до конфітюру лимонну кислоту. Перемішаємо.
- Розливаємо конфітюр по банках. Готовий конфітюр знімемо з вогню і розіллємо по стерилізованих банках. Щільно закупоримо кришками.
- Зберігаємо конфітюр. Зберігати конфітюр з шовковиці можна в прохолодному темному місці протягом року.
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