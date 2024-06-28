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10 хвилин і готово: рецепт конфітюру з шовковиці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей конфітюр стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей конфітюр стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Конфітюр виходить дуже аромтаним та смачним.

Шовковиця – це не просто ягода, це справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. З неї можна приготувати безліч смачних страв, а однією з найпопулярніших є смачний конфітюр. Солодкий, ароматний, насичений смаком літа – він стане чудовим доповненням до сніданку, десертів або просто чаювання.

Інгредієнти:

  • 1 кг шовковиці
  • 700 г цукру
  • 100 мл води
  • 1/2 лимона
  • 1 ч. л. лимонної кислоти (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо ягоди. Ягоди шовковиці ретельно переберемо, видалимо плодоніжки та листя. Промиємо ягоди під проточною водою і дамо їм трохи обсохнути.
  2. Приготуємо сироп. У каструлі змішаємо цукор і воду. Доведемо до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
  3. Варимо конфітюр. Додамо до сиропу ягоди шовковиці та сік половини лимона. Перемішаємо, доведемо до кипіння і зменшимо вогонь. Варимо конфітюр протягом 30-40 хвилин, періодично знімаючи піну.
  4. Додамо лимонну кислоту (за бажанням). За 5 хвилин до кінця варіння додамо до конфітюру лимонну кислоту. Перемішаємо.
  5. Розливаємо конфітюр по банках. Готовий конфітюр знімемо з вогню і розіллємо по стерилізованих банках. Щільно закупоримо кришками.
  6. Зберігаємо конфітюр. Зберігати конфітюр з шовковиці можна в прохолодному темному місці протягом року.

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