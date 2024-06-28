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Ідеальний варіант літньої вечері: рецепт пасти з кабачками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця паста стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця паста стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Літня, ароматна та дуже смачна паста стане вашою улюбленою стравою.

Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й чудових страв з них. Сьогодні я поділюся з вами рецептом простої, але неймовірно смачної пасти з кабачками та овочами. Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини, адже вона не лише смачна, але й корисна. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

  • 300 г пасти
  • 2 кабачки
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 1 болгарський перець
  • 200 г томатів (свіжих або у власному соку)
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець за смаком
  • Базилік (за бажанням)

Приготування:

  1. Відваримо пасту. В киплячу підсолену воду додамо пасту і відваримо її до готовності, згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Підготуємо овочі. Цибулю наріжемо дрібно, моркву натремо на тертці, кабачки наріжемо кубиками, болгарський перець – соломкою.
  3. Обсмажимо овочі. Розігріємо оливкову олію на сковороді та обсмажимо цибулю до золотистого кольору. Додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин.
  4. Додамо кабачки та болгарський перець. Додамо до цибулі та моркви кабачки і болгарський перець. Перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.
  5. Додамо часник і томати. Додаємо до овочів подрібнений часник і томати (свіжі або у власному соку). Перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Тушкуємо ще 5 хвилин.
  6. Змішаємо пасту з овочами. Додаємо готову пасту до овочів і добре перемішуємо.
  7. Подаємо страву. Подаємо пасту з кабачками та овочами гарячою, посипавши подрібненим базиліком (за бажанням).

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