Ідеальний варіант літньої вечері: рецепт пасти з кабачками

Літня, ароматна та дуже смачна паста стане вашою улюбленою стравою.

Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й чудових страв з них. Сьогодні я поділюся з вами рецептом простої, але неймовірно смачної пасти з кабачками та овочами. Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини, адже вона не лише смачна, але й корисна. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

300 г пасти

2 кабачки

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

1 болгарський перець

200 г томатів (свіжих або у власному соку)

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець за смаком

Базилік (за бажанням)

Приготування:

Відваримо пасту. В киплячу підсолену воду додамо пасту і відваримо її до готовності, згідно з інструкцією на упаковці. Підготуємо овочі. Цибулю наріжемо дрібно, моркву натремо на тертці, кабачки наріжемо кубиками, болгарський перець – соломкою. Обсмажимо овочі. Розігріємо оливкову олію на сковороді та обсмажимо цибулю до золотистого кольору. Додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин. Додамо кабачки та болгарський перець. Додамо до цибулі та моркви кабачки і болгарський перець. Перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин. Додамо часник і томати. Додаємо до овочів подрібнений часник і томати (свіжі або у власному соку). Перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Тушкуємо ще 5 хвилин. Змішаємо пасту з овочами. Додаємо готову пасту до овочів і добре перемішуємо. Подаємо страву. Подаємо пасту з кабачками та овочами гарячою, посипавши подрібненим базиліком (за бажанням).

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