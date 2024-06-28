Ідеальний варіант літньої вечері: рецепт пасти з кабачками
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Літня, ароматна та дуже смачна паста стане вашою улюбленою стравою.
Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й чудових страв з них. Сьогодні я поділюся з вами рецептом простої, але неймовірно смачної пасти з кабачками та овочами. Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини, адже вона не лише смачна, але й корисна. Про це пише ТСН.
Інгредієнти:
- 300 г пасти
- 2 кабачки
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 1 болгарський перець
- 200 г томатів (свіжих або у власному соку)
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець за смаком
- Базилік (за бажанням)
Приготування:
- Відваримо пасту. В киплячу підсолену воду додамо пасту і відваримо її до готовності, згідно з інструкцією на упаковці.
- Підготуємо овочі. Цибулю наріжемо дрібно, моркву натремо на тертці, кабачки наріжемо кубиками, болгарський перець – соломкою.
- Обсмажимо овочі. Розігріємо оливкову олію на сковороді та обсмажимо цибулю до золотистого кольору. Додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин.
- Додамо кабачки та болгарський перець. Додамо до цибулі та моркви кабачки і болгарський перець. Перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин.
- Додамо часник і томати. Додаємо до овочів подрібнений часник і томати (свіжі або у власному соку). Перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Тушкуємо ще 5 хвилин.
- Змішаємо пасту з овочами. Додаємо готову пасту до овочів і добре перемішуємо.
- Подаємо страву. Подаємо пасту з кабачками та овочами гарячою, посипавши подрібненим базиліком (за бажанням).
А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".