Кава — чудовий помічник: хитрий спосіб позбутися комарів

Вдале застосування для використаних кавових капсул

Для більшості людей запах смаженої кави дуже приємний. Але для комарів та інших комах аромат кави неприємний, як для кротів запах риби. Кофеїн не тільки відлякує цих комах, а й перешкоджає їх розмноженню.

При цьому для боротьби з комарами не обов’язково витрачати дорогі зерна. Підійдуть навіть залишки гущі після заварювання.

Як відлякати комарів у домашніх умовах за допомогою кави

Цей трюк ідеально підходить для використаних кавових капсул. Але його також можна використовувати з не капсульної кави, але для цього знадобиться додатковий посуд.

Важливо, щоб перед використанням капсули повністю висохли. Потім необхідно зняти кришку капсули, помістити її у свічник або аромалампу, підпалити та спалити як пахощі. Через кілька хвилин у будинку почне пахнути смаженою кавою, і комарі двічі подумають, перш ніж пробратися всередину.

Якщо капсула пластикова, її необхідно випорожнити й висушити гущу, а потім підпалити її в вогнетривкій тарі, металевій банці або тарі від свічки, що перегоріла.

Мурахи також ненавидять запах кави. Раніше "Телеграф" розповідав, як позбавитися цих комах і чому краще не використовувати для цього соду.