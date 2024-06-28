Цей інгредієнт додають всі, а він робить шашлик огидним: що не можна класти в маринад

Чомусь всі додають майонез до шашлику і псують м’ясо

Ми розповідали, як приготувати вдома смачний майонез. Це апетитний соус, однак часто кулінари забувають, що його основне призначення — служити заправкою для холодних закусок, і кладуть його туди, куди не варто. Наприклад, у маринад для шашлику.

Існує декілька причин, чому не рекомендується додавати майонез до маринаду для шашлику. "Телеграф розповідає детальніше".

Соус не підходить до смаку та текстури м’яса

Майонез містить жирну складову, а також кислоту (оцет, лимонний сік тощо). Кислі інгредієнти можуть зробити м'ясо жорстким і кислим. Жирна ж основа майонезу може завадити м'ясу рівномірно просмажитися, замість апетитних золотистих шматочків ви отримаєте непривабливі.

Майонез не має властивостей, які б робили м'ясо м'яким та соковитим

Майонез — це емульсія, і він повинен подаватися холодним, адже соуси, приготовані за принципом емульгування, під час нагрівання розкладаються на складові. Майонез не проникає глибоко в м'язові волокна, тому маринування з ним буде не таким ефективним, як з іншими інгредієнтами.

Для маринування шашлику краще використовувати більш традиційні інгредієнти, такі як:

Оливкова олія

Цибуля

Часник

Спеції та трави

Ці інгредієнти не лише надають м'ясу чудовий смак та аромат, але й зроблять його м'яким та соковитим. Секрет вдалого шашлику — це якісне м'ясо, правильно підібраний до нього маринад та правильне смаження. Також ми ділились рецептом апетитного домашнього кетчупу, який відмінно підійде м’ясу.