Абрикос скинув листя: що робити та у чому причина

Якщо абрикосове дерево скидає листя, це може бути причиною неправильного догляду.

Абрикос – це не лише смачне та ароматне фруктове дерево, але й окраса будь-якого саду. Проте, часто садівники стикаються з такою проблемою, як опадання листя з абрикоса. Це може бути ознакою як природних процесів, так і серйозних проблем з деревом. Також, ми писали, який сорт огірків вибрати для червневої посадки.

Природні причини опадання листя:

Сезонне опадання. Ближче до осені листя абрикоса жовтіє і опадає, це природний процес підготовки дерева до зими. Не варто хвилюватися, якщо опадання листя відбувається поступово і рівномірно по всій кроні.

Ближче до осені листя абрикоса жовтіє і опадає, це природний процес підготовки дерева до зими. Не варто хвилюватися, якщо опадання листя відбувається поступово і рівномірно по всій кроні. Вплив температур. Різкі перепади температур, заморозки або сильна спека також можуть призвести до опадання листя. Це захисна реакція дерева, яке намагається зберегти вологу.

Хвороби та шкідники:

Моніліоз (клястероспоріоз). Це грибкове захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин опадання листя абрикоса. На листі з'являються коричневі плями, які згодом розростаються і призводять до його опадання.

Це грибкове захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин опадання листя абрикоса. На листі з'являються коричневі плями, які згодом розростаються і призводять до його опадання. Коккомікоз. Ще одне грибкове захворювання, що вражає листя абрикоса. На ній з'являються округлі плями з чітким обідком, які згодом стають бурими і висихають.

Ще одне грибкове захворювання, що вражає листя абрикоса. На ній з'являються округлі плями з чітким обідком, які згодом стають бурими і висихають. Тля. Ці шкідники висмоктують сік з листя, що призводить до його пожовтіння, скручування та опадання.

Ці шкідники висмоктують сік з листя, що призводить до його пожовтіння, скручування та опадання. Павутинний кліщ. Цей шкідник також висмоктує сік з листя, що робить його блідим, з жовтими плямами, а згодом воно висихає і опадає.

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