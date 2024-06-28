Абрикос скинув листя: що робити та у чому причина
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо абрикосове дерево скидає листя, це може бути причиною неправильного догляду.
Абрикос – це не лише смачне та ароматне фруктове дерево, але й окраса будь-якого саду. Проте, часто садівники стикаються з такою проблемою, як опадання листя з абрикоса. Це може бути ознакою як природних процесів, так і серйозних проблем з деревом. Також, ми писали, який сорт огірків вибрати для червневої посадки.
Природні причини опадання листя:
- Сезонне опадання. Ближче до осені листя абрикоса жовтіє і опадає, це природний процес підготовки дерева до зими. Не варто хвилюватися, якщо опадання листя відбувається поступово і рівномірно по всій кроні.
- Вплив температур. Різкі перепади температур, заморозки або сильна спека також можуть призвести до опадання листя. Це захисна реакція дерева, яке намагається зберегти вологу.
Хвороби та шкідники:
- Моніліоз (клястероспоріоз). Це грибкове захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин опадання листя абрикоса. На листі з'являються коричневі плями, які згодом розростаються і призводять до його опадання.
- Коккомікоз. Ще одне грибкове захворювання, що вражає листя абрикоса. На ній з'являються округлі плями з чітким обідком, які згодом стають бурими і висихають.
- Тля. Ці шкідники висмоктують сік з листя, що призводить до його пожовтіння, скручування та опадання.
- Павутинний кліщ. Цей шкідник також висмоктує сік з листя, що робить його блідим, з жовтими плямами, а згодом воно висихає і опадає.
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.