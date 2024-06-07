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Кава з морозивом: класичне поєднання для гурманів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця кава чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця кава чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Холодна кава чудово вгамує спрагу.

Кава з морозивом — це не просто напій, це справжній десерт, який дарує не лише бадьорий заряд енергії, але й насолоду від ніжних вершкових ноток та прохолодної солодкої маси. Цей напій чудово підходить для спекотного дня або ж для затишного вечора вдома. Сьогодні ми поділимося з вами кількома рецептами кави з морозивом, які ви зможете легко приготувати на власній кухні. Також, ми писали, як покращити смак кави за допомогою спецій.

Переваги кави з морозивом:

  • Смачна: Цей напій поєднує в собі гіркоту кави та ніжну солодкість морозива, створюючи неймовірно гармонійний смак.
  • Освіжаюча: Кава з морозивом чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди.
  • Сите: Морозиво робить каву більш ситною, тому вона може стати чудовим десертом або перекусом.
  • Проста: Каву з морозивом можна приготувати дуже швидко і просто, з ним впорається навіть дитина.
  • Універсальна: Ви можете використовувати будь-який тип кави та морозива, а також додавати до напою різноманітні сиропи, спеції або шоколадну стружку.

Рецепти кави з морозивом:

1. Класична кава з морозивом:

  • Заваріть будь-який тип кави на свій смак (еспресо, американо, латте, капучино).
  • Додайте до кави цукор або вершки за смаком.
  • Перелийте каву в склянку.
  • Додайте зверху кульку ванільного морозива.
  • За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

2. Кава з морозивом та вершками:

  • Збийте вершки до пишної піни.
  • Заваріть будь-який тип кави на свій смак.
  • Додайте до кави цукор або вершки за смаком.
  • Перелийте каву в склянку.
  • Додайте зверху кульку морозива (ванільне, шоколадне, м'ятне).
  • Зверху викладіть вершки.
  • За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

3. Кава-фріппе:

  • Заваріть міцну каву та дайте їй охолонути.
  • Збийте вершки до пишної піни.
  • Додайте до вершків цукор або мед за смаком.
  • Змішайте каву з вершками.
  • Викладіть суміш у морозильну камеру і заморозьте протягом декількох годин, періодично помішуючи.
  • Коли суміш замерзне, подрібніть її блендером до стану крихти.
  • Перекладіть кавову крихту в чашку.
  • Додайте зверху кульку морозива.
  • За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

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#Рецепт #Кава #їжа-Телеграф