Кава з морозивом: класичне поєднання для гурманів

Холодна кава чудово вгамує спрагу.

Кава з морозивом — це не просто напій, це справжній десерт, який дарує не лише бадьорий заряд енергії, але й насолоду від ніжних вершкових ноток та прохолодної солодкої маси. Цей напій чудово підходить для спекотного дня або ж для затишного вечора вдома. Сьогодні ми поділимося з вами кількома рецептами кави з морозивом, які ви зможете легко приготувати на власній кухні. Також, ми писали, як покращити смак кави за допомогою спецій.

Переваги кави з морозивом:

Смачна: Цей напій поєднує в собі гіркоту кави та ніжну солодкість морозива, створюючи неймовірно гармонійний смак.

Цей напій поєднує в собі гіркоту кави та ніжну солодкість морозива, створюючи неймовірно гармонійний смак. Освіжаюча: Кава з морозивом чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди.

Кава з морозивом чудово втамовує спрагу та дарує відчуття прохолоди. Сите: Морозиво робить каву більш ситною, тому вона може стати чудовим десертом або перекусом.

Морозиво робить каву більш ситною, тому вона може стати чудовим десертом або перекусом. Проста: Каву з морозивом можна приготувати дуже швидко і просто, з ним впорається навіть дитина.

Каву з морозивом можна приготувати дуже швидко і просто, з ним впорається навіть дитина. Універсальна: Ви можете використовувати будь-який тип кави та морозива, а також додавати до напою різноманітні сиропи, спеції або шоколадну стружку.

Рецепти кави з морозивом:

1. Класична кава з морозивом:

Заваріть будь-який тип кави на свій смак (еспресо, американо, латте, капучино).

Додайте до кави цукор або вершки за смаком.

Перелийте каву в склянку.

Додайте зверху кульку ванільного морозива.

За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

2. Кава з морозивом та вершками:

Збийте вершки до пишної піни.

Заваріть будь-який тип кави на свій смак.

Додайте до кави цукор або вершки за смаком.

Перелийте каву в склянку.

Додайте зверху кульку морозива (ванільне, шоколадне, м'ятне).

Зверху викладіть вершки.

За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

3. Кава-фріппе:

Заваріть міцну каву та дайте їй охолонути.

Збийте вершки до пишної піни.

Додайте до вершків цукор або мед за смаком.

Змішайте каву з вершками.

Викладіть суміш у морозильну камеру і заморозьте протягом декількох годин, періодично помішуючи.

Коли суміш замерзне, подрібніть її блендером до стану крихти.

Перекладіть кавову крихту в чашку.

Додайте зверху кульку морозива.

За бажанням можна додати шоколадну стружку, тертий шоколад, сироп або корицю.

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