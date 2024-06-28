Смачно, ситно та дуже швидко: рецепт молодої картоплі з кабачком і беконом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо ви хочете вразити гостей пікатною та оригінальною стравою — спробуйте приготувати цю смакоту.
Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й чудових страв з них. Сьогодні я поділюся з вами рецептом простої, але неймовірно смачної страви – молодої картоплі з кабачком і беконом. Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Також, пропонуємо рецепт кабачків у сметані.
Інгредієнти:
- 500 г молодої картоплі
- 1 кабачок
- 200 г бекону
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець за смаком
- Зелень петрушки або кропу (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо овочі. Молоду картоплю ретельно помиємо, очищати її не потрібно. Кабачок помиємо, наріжемо кружечками товщиною близько 0,5 см.
- Обсмажимо бекон. Наріжемо бекон невеликими кубиками. Розігріємо оливкову олію на сковороді та обсмажимо бекон до золотистого кольору.
- Додамо часник. Додамо до бекону подрібнений часник і обсмажимо ще 30 секунд.
- Викладемо овочі. Додаємо до бекону з часником картоплю та кабачки. Перемішуємо, солимо та перчимо за смаком.
- Запікаємо страву. Викладаємо овочі з беконом у форму для запікання. Запікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до готовності картоплі.
- Подаємо страву. Готову страву посипаємо подрібненою зеленню петрушки або кропу (за бажанням).
А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".