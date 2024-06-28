Смачно, ситно та дуже швидко: рецепт молодої картоплі з кабачком і беконом

Якщо ви хочете вразити гостей пікатною та оригінальною стравою — спробуйте приготувати цю смакоту.

Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й чудових страв з них. Сьогодні я поділюся з вами рецептом простої, але неймовірно смачної страви – молодої картоплі з кабачком і беконом. Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Також, пропонуємо рецепт кабачків у сметані.

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

1 кабачок

200 г бекону

2 зубчики часнику

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець за смаком

Зелень петрушки або кропу (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо овочі. Молоду картоплю ретельно помиємо, очищати її не потрібно. Кабачок помиємо, наріжемо кружечками товщиною близько 0,5 см. Обсмажимо бекон. Наріжемо бекон невеликими кубиками. Розігріємо оливкову олію на сковороді та обсмажимо бекон до золотистого кольору. Додамо часник. Додамо до бекону подрібнений часник і обсмажимо ще 30 секунд. Викладемо овочі. Додаємо до бекону з часником картоплю та кабачки. Перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Запікаємо страву. Викладаємо овочі з беконом у форму для запікання. Запікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до готовності картоплі. Подаємо страву. Готову страву посипаємо подрібненою зеленню петрушки або кропу (за бажанням).

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".