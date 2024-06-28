Потішать вас взимку: рецепт персиків консервованих половинками
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Якщо ви хочете зробити на зиму фруктову консервацію- пропонуємо рецепт оригінальних абрикосів.
Літо ще у розпалі, а вже час думати про затишні зимові вечори, коли так приємно поласувати смачними домашніми заготовками. Консервовані персики – це чудовий спосіб зберегти літнє тепло та аромат на весь холодний сезон. Також, пропонуємо рецепт варення з агрусу.
Інгредієнти:
- Персики – 2 кг
- Цукор – 1 кг
- Вода – 2 л
- Лимонна кислота – 1/2 ч. л. (за бажанням)
- Ваніль – за смаком
Приготування:
- Підготуємо персики. Персики ретельно вимиємо, обсушимо і розділимо на половинки. Видалимо кісточки.
- Готуємо сироп. У каструлі з'єднаємо воду та цукор. Доведемо до кипіння і проваримо протягом 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився.
- Бланшируємо персики. Опускаємо половинки персиків у киплячий сироп на 1-2 хвилини.
- Розкладаємо персики в банки. Стерилізуємо банки та кришки. Акуратно викладаємо бланшовані персики в банки.
- Заливаємо персики сиропом. Заливаємо персики гарячим сиропом, залишаючи трохи місця до верху банки.
- Додаємо лимонну кислоту та ваніль (за бажанням). Додаємо до сиропу лимонну кислоту та ваніль за смаком.
- Стерилізуємо банки. Ставимо банки з персиками в каструлю з гарячою водою. Вода повинна доходити до плечей банок. Стерилізуємо банки 15-20 хвилин.
- Закручуємо банки. Закручуємо банки кришками. Перевертаємо банки догори дном і залишаємо остигати в теплому місці.
- Зберігаємо консервовані персики. Зберігаємо консервовані персики в прохолодному, темному місці.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.