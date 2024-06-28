Потішать вас взимку: рецепт персиків консервованих половинками

Якщо ви хочете зробити на зиму фруктову консервацію- пропонуємо рецепт оригінальних абрикосів.

Літо ще у розпалі, а вже час думати про затишні зимові вечори, коли так приємно поласувати смачними домашніми заготовками. Консервовані персики – це чудовий спосіб зберегти літнє тепло та аромат на весь холодний сезон. Також, пропонуємо рецепт варення з агрусу.

Інгредієнти:

Персики – 2 кг

Цукор – 1 кг

Вода – 2 л

Лимонна кислота – 1/2 ч. л. (за бажанням)

Ваніль – за смаком

Приготування:

Підготуємо персики. Персики ретельно вимиємо, обсушимо і розділимо на половинки. Видалимо кісточки. Готуємо сироп. У каструлі з'єднаємо воду та цукор. Доведемо до кипіння і проваримо протягом 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Бланшируємо персики. Опускаємо половинки персиків у киплячий сироп на 1-2 хвилини. Розкладаємо персики в банки. Стерилізуємо банки та кришки. Акуратно викладаємо бланшовані персики в банки. Заливаємо персики сиропом. Заливаємо персики гарячим сиропом, залишаючи трохи місця до верху банки. Додаємо лимонну кислоту та ваніль (за бажанням). Додаємо до сиропу лимонну кислоту та ваніль за смаком. Стерилізуємо банки. Ставимо банки з персиками в каструлю з гарячою водою. Вода повинна доходити до плечей банок. Стерилізуємо банки 15-20 хвилин. Закручуємо банки. Закручуємо банки кришками. Перевертаємо банки догори дном і залишаємо остигати в теплому місці. Зберігаємо консервовані персики. Зберігаємо консервовані персики в прохолодному, темному місці.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.