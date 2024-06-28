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Точно не відкладеться на талії: рецепт дієтичного чізкейку

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей чізкейк стане вашим улюбленим десертом на дієті (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей чізкейк стане вашим улюбленим десертом на дієті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви виіршили скинути вагу, спробуйте приготувати цей дієтичний та дуже ніжний чізкейк.

Чізкейк – це улюблений десерт багатьох, але його висока калорійність часто змушує нас відмовлятися від цієї ласощі. Але не варто впадати у відчай! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дієтичного чізкейку, який не поступається за смаком своєму класичному аналогу, але при цьому є значно легшим та кориснішим.

Інгредієнти:

Для основи:

  • 100 г вівсяних пластівців
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. меду

Для начинки:

  • 300 г знежиреного сиру
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • 50 г цукру або цукрозамінника
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
  • 1/2 ч. л. лимонної цедри

Приготування:

  1. Готуємо основу. Подрібнюємо вівсяні пластівці в блендері до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо його до вівсяної крихти. Додаємо мед і добре перемішуємо. Викладаємо масу у форму для випікання і щільно утрамбовуємо її. Ставимо основу в холодильник на 30 хвилин.
  2. Готуємо начинку. Збиваємо сир з яйцями до однорідної маси. Додаємо молоко, цукор або цукрозамінник, ванільний екстракт і лимонну цедру. Збиваємо до отримання гладкої маси.
  3. Випікаємо чізкейк. Дістаємо основу з холодильника і виливаємо на неї начинку. Випікаємо чізкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин, доки він не застигне.
  4. Даємо чізкейку охолонути. Даємо чізкейку охолонути при кімнатній температурі, а потім ставимо його в холодильник на 2-3 години.
  5. Подаємо чізкейк. Готовий чізкейк можна прикрасити ягодами, фруктами або тертим шоколадом.

Раніше ми писали, як приготувати полуничний мусовий торт. Також, пропонуємо приготувати шоколадно-сирний торт без випічки.

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