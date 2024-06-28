Точно не відкладеться на талії: рецепт дієтичного чізкейку
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Якщо ви виіршили скинути вагу, спробуйте приготувати цей дієтичний та дуже ніжний чізкейк.
Чізкейк – це улюблений десерт багатьох, але його висока калорійність часто змушує нас відмовлятися від цієї ласощі. Але не варто впадати у відчай! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дієтичного чізкейку, який не поступається за смаком своєму класичному аналогу, але при цьому є значно легшим та кориснішим.
Інгредієнти:
Для основи:
- 100 г вівсяних пластівців
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. меду
Для начинки:
- 300 г знежиреного сиру
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 50 г цукру або цукрозамінника
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 1/2 ч. л. лимонної цедри
Приготування:
- Готуємо основу. Подрібнюємо вівсяні пластівці в блендері до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо його до вівсяної крихти. Додаємо мед і добре перемішуємо. Викладаємо масу у форму для випікання і щільно утрамбовуємо її. Ставимо основу в холодильник на 30 хвилин.
- Готуємо начинку. Збиваємо сир з яйцями до однорідної маси. Додаємо молоко, цукор або цукрозамінник, ванільний екстракт і лимонну цедру. Збиваємо до отримання гладкої маси.
- Випікаємо чізкейк. Дістаємо основу з холодильника і виливаємо на неї начинку. Випікаємо чізкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин, доки він не застигне.
- Даємо чізкейку охолонути. Даємо чізкейку охолонути при кімнатній температурі, а потім ставимо його в холодильник на 2-3 години.
- Подаємо чізкейк. Готовий чізкейк можна прикрасити ягодами, фруктами або тертим шоколадом.
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