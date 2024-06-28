Точно не відкладеться на талії: рецепт дієтичного чізкейку

Якщо ви виіршили скинути вагу, спробуйте приготувати цей дієтичний та дуже ніжний чізкейк.

Чізкейк – це улюблений десерт багатьох, але його висока калорійність часто змушує нас відмовлятися від цієї ласощі. Але не варто впадати у відчай! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дієтичного чізкейку, який не поступається за смаком своєму класичному аналогу, але при цьому є значно легшим та кориснішим.

Інгредієнти:

Для основи:

100 г вівсяних пластівців

50 г вершкового масла

2 ст. л. меду

Для начинки:

300 г знежиреного сиру

2 яйця

100 мл молока

50 г цукру або цукрозамінника

1 ч. л. ванільного екстракту

1/2 ч. л. лимонної цедри

Приготування:

Готуємо основу. Подрібнюємо вівсяні пластівці в блендері до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо його до вівсяної крихти. Додаємо мед і добре перемішуємо. Викладаємо масу у форму для випікання і щільно утрамбовуємо її. Ставимо основу в холодильник на 30 хвилин. Готуємо начинку. Збиваємо сир з яйцями до однорідної маси. Додаємо молоко, цукор або цукрозамінник, ванільний екстракт і лимонну цедру. Збиваємо до отримання гладкої маси. Випікаємо чізкейк. Дістаємо основу з холодильника і виливаємо на неї начинку. Випікаємо чізкейк в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин, доки він не застигне. Даємо чізкейку охолонути. Даємо чізкейку охолонути при кімнатній температурі, а потім ставимо його в холодильник на 2-3 години. Подаємо чізкейк. Готовий чізкейк можна прикрасити ягодами, фруктами або тертим шоколадом.

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