Змішайте два інгредієнти: рецепт малинової наливки на горілці

Приготування цієї наливки не займе у вас багато часу.

Літо щедро обдаровує нас своїми багатствами: стиглими ягодами, запашними травами, лагідним сонцем. Саме час подбати про затишок холодних зимових вечорів, приготувавши домашню наливку з малини. Вона зігріє не лише тіло, але й душу, нагадавши про теплі літні дні. Також, пропонуємо рецепт лате з полуницею.

Малинова наливка – це не просто алкогольний напій, а справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі насичений аромат літа, приємну кислинку ягід та легку солодкість. Її можна вживати як самостійно, так і додавати до коктейлів, десертів або використовувати як основу для лікерів.

Інгредієнти:

Малина – 1 кг

Горілка або спирт (40-50%) – 1 л

Цукор – 500 г (за смаком)

Вода – 250 мл (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо малину. Ягоди переберемо, видалимо плодоніжки та ретельно промиємо під проточною водою. Дамо їм трохи обсохнути на паперовому рушнику. Замочимо малину. Перекладемо малину в чисту банку, трохи розімнемо дерев'яною товкачем або ложкою. Заллємо горілкою або спиртом так, щоб ягоди були повністю покриті рідиною. Щільно закриємо банку кришкою. Настоюємо. Залишимо банку в темному прохолодному місці на 3-4 тижні. Періодично, раз на 3-4 дні, збовтуємо банку. Готуємо сироп. У каструлі з товстим дном змішаємо воду та цукор. Доведемо до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Знімемо піну, що утворюється. Дамо сиропу охолонути. Проціджуємо наливку. Готову наливку процідимо через марлю або сито, а ягоди можна за бажанням повторно залити горілкою та настояти ще місяць (отримаємо лікер). Розливаємо та зберігаємо. Проціджену наливку розливаємо по стерилізованих пляшках, щільно закупорюємо кришками. Зберігаємо в темному прохолодному місці.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".