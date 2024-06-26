Змішайте два інгредієнти: рецепт малинової наливки на горілці
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Приготування цієї наливки не займе у вас багато часу.
Літо щедро обдаровує нас своїми багатствами: стиглими ягодами, запашними травами, лагідним сонцем. Саме час подбати про затишок холодних зимових вечорів, приготувавши домашню наливку з малини. Вона зігріє не лише тіло, але й душу, нагадавши про теплі літні дні. Також, пропонуємо рецепт лате з полуницею.
Малинова наливка – це не просто алкогольний напій, а справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі насичений аромат літа, приємну кислинку ягід та легку солодкість. Її можна вживати як самостійно, так і додавати до коктейлів, десертів або використовувати як основу для лікерів.
Інгредієнти:
- Малина – 1 кг
- Горілка або спирт (40-50%) – 1 л
- Цукор – 500 г (за смаком)
- Вода – 250 мл (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо малину. Ягоди переберемо, видалимо плодоніжки та ретельно промиємо під проточною водою. Дамо їм трохи обсохнути на паперовому рушнику.
- Замочимо малину. Перекладемо малину в чисту банку, трохи розімнемо дерев'яною товкачем або ложкою. Заллємо горілкою або спиртом так, щоб ягоди були повністю покриті рідиною. Щільно закриємо банку кришкою.
- Настоюємо. Залишимо банку в темному прохолодному місці на 3-4 тижні. Періодично, раз на 3-4 дні, збовтуємо банку.
- Готуємо сироп. У каструлі з товстим дном змішаємо воду та цукор. Доведемо до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Знімемо піну, що утворюється. Дамо сиропу охолонути.
- Проціджуємо наливку. Готову наливку процідимо через марлю або сито, а ягоди можна за бажанням повторно залити горілкою та настояти ще місяць (отримаємо лікер).
- Розливаємо та зберігаємо. Проціджену наливку розливаємо по стерилізованих пляшках, щільно закупорюємо кришками. Зберігаємо в темному прохолодному місці.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".