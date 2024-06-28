Рус

Краще, ніж магазинні цукерки: рецепт вишні в шоколаді

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей десерт стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей десерт стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Замість того, щоб купувати шкідливі цукерки в магазині, спробуйте приготувати цю смакоту.

Вишня в шоколаді – це не просто десерт, це справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі кислинку вишні та ніжність шоколаду. Ці ласощі неодмінно стануть окрасою будь-якого святкового столу або приємним доповненням до чаювання. Приготувати вишню в шоколаді не так складно, як здається, адже існує безліч рецептів на будь-який смак. Також, пропонуємо рецепт полуниці в шоколаді.

Інгредієнти:

  • 500 г вишні без кісточок
  • 200 г темного шоколаду
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. какао-порошку
  • 1 ст. л. цукрової пудри
  • 1 ч. л. ванільного екстракту

Приготування:

  1. Підготуємо вишню. Вишню ретельно помиємо, очистимо від кісточок і просушимо паперовими рушниками.
  2. Розтопимо шоколад. Шоколад подрібнюємо на шматочки і розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  3. Готуємо шоколадну глазур. До розтопленого шоколаду додаємо вершкове масло, какао-порошок, цукрову пудру та ванільний екстракт. Добре перемішуємо до отримання однорідної маси.
  4. Вмочуємо вишню в шоколад. За допомогою шпажки або вилки вмочуємо кожну вишню в шоколадну глазур.
  5. Викладаємо вишню на пергаментний папір. Викладаємо вишню в шоколаді на пергаментний папір і даємо глазурі застигнути.
  6. Подаємо ласощі. Готову вишню в шоколаді можна подавати до чаю, кави або просто насолоджуватися її чудовим смаком.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку шоколаду можна використовувати шоколад з більш високим вмістом какао.
  • Замість какао-порошку можна використовувати тертий шоколад.
  • У шоколадну глазур можна додати горіхи, цукати або інші сухофрукти.
  • Вишню в шоколаді можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.
  • Цей рецепт можна використовувати для приготування інших фруктів у шоколаді, наприклад, полуниці, малини або абрикосів.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати полуницю. Також, ми пропонували рецепт полуничних кульок.

Теги:
#Рецепт #Цукерки #їжа-Телеграф