Краще, ніж магазинні цукерки: рецепт вишні в шоколаді
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Замість того, щоб купувати шкідливі цукерки в магазині, спробуйте приготувати цю смакоту.
Вишня в шоколаді – це не просто десерт, це справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі кислинку вишні та ніжність шоколаду. Ці ласощі неодмінно стануть окрасою будь-якого святкового столу або приємним доповненням до чаювання. Приготувати вишню в шоколаді не так складно, як здається, адже існує безліч рецептів на будь-який смак. Також, пропонуємо рецепт полуниці в шоколаді.
Інгредієнти:
- 500 г вишні без кісточок
- 200 г темного шоколаду
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. какао-порошку
- 1 ст. л. цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного екстракту
Приготування:
- Підготуємо вишню. Вишню ретельно помиємо, очистимо від кісточок і просушимо паперовими рушниками.
- Розтопимо шоколад. Шоколад подрібнюємо на шматочки і розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Готуємо шоколадну глазур. До розтопленого шоколаду додаємо вершкове масло, какао-порошок, цукрову пудру та ванільний екстракт. Добре перемішуємо до отримання однорідної маси.
- Вмочуємо вишню в шоколад. За допомогою шпажки або вилки вмочуємо кожну вишню в шоколадну глазур.
- Викладаємо вишню на пергаментний папір. Викладаємо вишню в шоколаді на пергаментний папір і даємо глазурі застигнути.
- Подаємо ласощі. Готову вишню в шоколаді можна подавати до чаю, кави або просто насолоджуватися її чудовим смаком.
Поради:
- Для більш насиченого смаку шоколаду можна використовувати шоколад з більш високим вмістом какао.
- Замість какао-порошку можна використовувати тертий шоколад.
- У шоколадну глазур можна додати горіхи, цукати або інші сухофрукти.
- Вишню в шоколаді можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 днів.
- Цей рецепт можна використовувати для приготування інших фруктів у шоколаді, наприклад, полуниці, малини або абрикосів.
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