Идеально для утоления жажды: рецепт холодного кофейного пунша

Этот напиток — мечта всех любителей кофе, ведь у него отличный вкус и освежает.

Когда за окном свирепствует зима, а ветер завывает мелодию метели, так хочется уюта, тепла и чего-то вкусного. Самое время приготовить ароматный кофейный пунш, который согреет душу, подарит бодрость и станет украшением любого уютного вечера. Также, предлагаем рецепт малиновой наливки на водке.

Ингредиенты:

Кофе мелен – 2 ст. л.

Вода – 500 мл

Сахар – 100 г (по вкусу)

Ром или коньяк – 50 мл (по желанию)

Цедра одного лимона

Палочка корицы

3-4 звездочки гвоздики

Мускатный орех (по вкусу)

Взбитые сливки (для подачи)

Приготовление:

Готовим кофе. В турку или кофеварку добавим молотый кофе, воду и сахар. Доведем до кипения, снимем с огня и дадим настояться в течение 5 минут. Добавляем специи. К кофе добавить цедру лимона, палочку корицы, гвоздику и мускатный орех (по вкусу). Перемешать и прогреть на медленном огне в течение 5 минут. Фильтруем кофе. Процедим кофе через сито или марлю, чтобы удалить гущу. Добавляем алкоголь (по желанию). Если вы хотите приготовить алкогольный пунш, добавьте к кофе ром или коньяк. Перемешайте. Разливаем пунш. Разлейте кофейный пунш в бокалы. По желанию можно добавить взбитые сливки. Подаем пунш. Подавайте кофейный пунш горячим,

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".