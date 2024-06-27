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Идеально для утоления жажды: рецепт холодного кофейного пунша

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пунш отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ)
Этот пунш отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот напиток — мечта всех любителей кофе, ведь у него отличный вкус и освежает.

Когда за окном свирепствует зима, а ветер завывает мелодию метели, так хочется уюта, тепла и чего-то вкусного. Самое время приготовить ароматный кофейный пунш, который согреет душу, подарит бодрость и станет украшением любого уютного вечера. Также, предлагаем рецепт малиновой наливки на водке.

Ингредиенты:

  • Кофе мелен – 2 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Сахар – 100 г (по вкусу)
  • Ром или коньяк – 50 мл (по желанию)
  • Цедра одного лимона
  • Палочка корицы
  • 3-4 звездочки гвоздики
  • Мускатный орех (по вкусу)
  • Взбитые сливки (для подачи)

Приготовление:

  1. Готовим кофе. В турку или кофеварку добавим молотый кофе, воду и сахар. Доведем до кипения, снимем с огня и дадим настояться в течение 5 минут.
  2. Добавляем специи. К кофе добавить цедру лимона, палочку корицы, гвоздику и мускатный орех (по вкусу). Перемешать и прогреть на медленном огне в течение 5 минут.
  3. Фильтруем кофе. Процедим кофе через сито или марлю, чтобы удалить гущу.
  4. Добавляем алкоголь (по желанию). Если вы хотите приготовить алкогольный пунш, добавьте к кофе ром или коньяк. Перемешайте.
  5. Разливаем пунш. Разлейте кофейный пунш в бокалы. По желанию можно добавить взбитые сливки.
  6. Подаем пунш. Подавайте кофейный пунш горячим,

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Кофе #еда-Телеграф