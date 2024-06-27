Идеально для утоления жажды: рецепт холодного кофейного пунша
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Этот напиток — мечта всех любителей кофе, ведь у него отличный вкус и освежает.
Когда за окном свирепствует зима, а ветер завывает мелодию метели, так хочется уюта, тепла и чего-то вкусного. Самое время приготовить ароматный кофейный пунш, который согреет душу, подарит бодрость и станет украшением любого уютного вечера. Также, предлагаем рецепт малиновой наливки на водке.
Ингредиенты:
- Кофе мелен – 2 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Сахар – 100 г (по вкусу)
- Ром или коньяк – 50 мл (по желанию)
- Цедра одного лимона
- Палочка корицы
- 3-4 звездочки гвоздики
- Мускатный орех (по вкусу)
- Взбитые сливки (для подачи)
Приготовление:
- Готовим кофе. В турку или кофеварку добавим молотый кофе, воду и сахар. Доведем до кипения, снимем с огня и дадим настояться в течение 5 минут.
- Добавляем специи. К кофе добавить цедру лимона, палочку корицы, гвоздику и мускатный орех (по вкусу). Перемешать и прогреть на медленном огне в течение 5 минут.
- Фильтруем кофе. Процедим кофе через сито или марлю, чтобы удалить гущу.
- Добавляем алкоголь (по желанию). Если вы хотите приготовить алкогольный пунш, добавьте к кофе ром или коньяк. Перемешайте.
- Разливаем пунш. Разлейте кофейный пунш в бокалы. По желанию можно добавить взбитые сливки.
- Подаем пунш. Подавайте кофейный пунш горячим,
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".