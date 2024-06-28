Забудьте про нудну яєчню: дешевий і ситний іспанський омлет (відео)
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Чудова ідея для ситного сніданку
Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Тепер ділимось рецептом цікавої іспанської страви, яку можна їсти на сніданок та обід, замість нудної яєчні і просто омлету.
В Іспанії омлет готують з картоплею. Називається така страва фрітата, і вона виходить апетитнішою та ситнішою, ніж звичайний омлет, приготований з яєць та молока. Рецептом поділились на spain.info.
Інгредієнти:
- 4 середні картоплини
- 4-5 яєць
- 1 середня цибулина
- 1/4 л оливкової олії
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Очистіть, вимийте та обсушіть картоплю. Наріжте її тонкими скибочками (приблизно 3-4 мм).
- Помістіть у глибоку сковороду з розігрітою оливковою олією. Поставте на середній вогонь і тушкуйте, періодично помішуючи, до м'якості та золотистого кольору. Це може зайняти близько 10-15 хвилин.
- Коли картопля почне рум'янитися, додайте дрібно нарізану цибулю. Перемішайте й тушкуйте разом з картоплею до м'якості та прозорості цибулі.
- За допомогою шумівки вийміть картоплю з цибулею зі сковороди, щоб позбутися зайвої олії. Перекладіть овочі на паперові рушники, щоб обсушити.
- У мисці збийте яйця з дрібкою солі до однорідної маси. Додайте збиті яйця до картоплі з цибулею і ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії на середньому вогні. Вилийте суміш яєць з картоплею та цибулею на сковороду. Накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні протягом 5-10 хвилин, поки омлет не застигне знизу.
- Використовуючи тарілку або велику кришку, обережно переверніть омлет догори дном. Поверніть його на сковороду і готуйте ще кілька хвилин, поки омлет не підрум'яниться з обох сторін.
Дайте омлету трохи охолонути, а потім наріжте на порційні шматки. Також ми ділились рецептом апетитної запіканки з кабачків.