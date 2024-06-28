Забудьте про нудну яєчню: дешевий і ситний іспанський омлет (відео)

Чудова ідея для ситного сніданку

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Тепер ділимось рецептом цікавої іспанської страви, яку можна їсти на сніданок та обід, замість нудної яєчні і просто омлету.

В Іспанії омлет готують з картоплею. Називається така страва фрітата, і вона виходить апетитнішою та ситнішою, ніж звичайний омлет, приготований з яєць та молока. Рецептом поділились на spain.info.

Інгредієнти:

4 середні картоплини

4-5 яєць

1 середня цибулина

1/4 л оливкової олії

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Очистіть, вимийте та обсушіть картоплю. Наріжте її тонкими скибочками (приблизно 3-4 мм). Помістіть у глибоку сковороду з розігрітою оливковою олією. Поставте на середній вогонь і тушкуйте, періодично помішуючи, до м'якості та золотистого кольору. Це може зайняти близько 10-15 хвилин. Коли картопля почне рум'янитися, додайте дрібно нарізану цибулю. Перемішайте й тушкуйте разом з картоплею до м'якості та прозорості цибулі. За допомогою шумівки вийміть картоплю з цибулею зі сковороди, щоб позбутися зайвої олії. Перекладіть овочі на паперові рушники, щоб обсушити. У мисці збийте яйця з дрібкою солі до однорідної маси. Додайте збиті яйця до картоплі з цибулею і ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії на середньому вогні. Вилийте суміш яєць з картоплею та цибулею на сковороду. Накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні протягом 5-10 хвилин, поки омлет не застигне знизу. Використовуючи тарілку або велику кришку, обережно переверніть омлет догори дном. Поверніть його на сковороду і готуйте ще кілька хвилин, поки омлет не підрум'яниться з обох сторін.

Дайте омлету трохи охолонути, а потім наріжте на порційні шматки. Також ми ділились рецептом апетитної запіканки з кабачків.