Ви такого ще не куштували: як приготувати шоколадний банановий хліб

Такий хліб має насичений смак та аромат і стане вашим улюбленим десертом.

Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом шоколадного бананового хліба, який готується дуже просто та швидко. Цей хліб виходить неймовірно м'яким, ніжним, ароматним та смачним. Він стане чудовим доповненням до чаю, кави або молока. Також, пропонуємо рецепт пісного кексу з лохиною.

Інгредієнти:

3 стиглих банана

100 г вершкового масла

100 г цукру

2 яйця

200 г борошна

2 столові ложки какао-порошку

1 чайну ложку розпушувача

1/2 чайної ложки соди

1/4 чайної ложки солі

100 г темного шоколаду (рубаного)

Приготування:

Банани розім'яти вилкою до пюре. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром до пишності. Додати яйця одне за одним, збиваючи після кожного. Додати бананове пюре та перемішати. В окремій мисці змішати борошно, какао-порошок, розпушувач, соду та сіль. Поступово додати сухі інгредієнти до мокрих, перемішуючи до однорідної маси. Додати рубаний шоколад і перемішати. Тісто викласти у форму для хліба, змащену маслом. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 50-60 хвилин, до золотистого кольору. Готовий хліб вийняти з духовки, трохи остудити у формі, потім повністю остудити на решітці.

Порада:

Шоколадний банановий хліб можна зберігати в герметичному контейнері при кімнатній температурі протягом 3-4 днів.

Цей хліб можна заморозити. Для цього його потрібно загорнути в харчову плівку або фольгу і заморозити. Перед подачею розморозити при кімнатній температурі.

Шоколадний банановий хліб можна зробити більш ситним, додавши до тіста горіхи, родзинки або цукати.

Також можна поекспериментувати з різними видами шоколаду, наприклад, використовувати молочний шоколад або білий шоколад.

А якщо ви любите смачну випічку пропонуємо приготувати ніжні синнабони з найсмачнішою поливкою. Також, пропонуємо приготувати кекс з 5 інгредієнтів.