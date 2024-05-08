У представниці України стався казус під час виступу на Євробаченні 2024: момент потрапив на відео

Артистка неочікувано постраждала під час виступу

alyona alyona та Jerry Heil запалили у першому півфіналі Євробачення 2024 яскравим перформансом. Однак, виявилось, що під час виступу одна з них отримала травму.

"Суспільне. Євробачення" опублікувало в інстаграмі ролик, на якому Jerry Heil показала перемотане коліно під довгою сукнею. Це було несподівано, адже під час виступу не було видно, що Яна травмувалась.

Сама дівчина не зазначила в який момент це трапилося. Вона лише пожартувала, що зурочила себе, бо раніше розповідала, що їй подобаються синці.

"Я подумала, що треба розвитку в цій історії. Насправді я зурочила, бо зранку казала, що мені подобаються синці на ногах. Я хотіла, щоб це було феєрично", — поділилась артистка.

Jerry Heil отримала травму під час виступу на Євробаченні

Зараз достеменно невідомо, в який момент Яна забило коліно. Є ймовірність, що це трапилося, коли співачка підіймалась по декорації у вигляді гори.

Пізніше Яна записала відео, в якому поділилась, що з нею все добре. Вона подякувала усім за підтримку.

"Ми живі і дуже вдячні вам. Цей номер треба трошечки вистраждати, щоб справді відчути", — підкреслила виконавиця.

Раніше "Телеграф" писав про учасника з Фінляндії, який зробив на сцені досить сміливий вчинок. Він був практично голий і прикривався лише деякими елементами.