Всього 10 хвилин — і "Шустрики" на столі: бюджетна страва точно не дасть зголодніти
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Відмінний варіант для швидкого та ситного перекушування
У разі несподіваного голоду чи несподіваних гостей хочеться, щоб під рукою був швидкий рецепт ситного перекушування. Відмінний варіант для цього – різні страви з лавашем.
Разом з "Важно знать" ми розповімо, як приготувати смачну закуску з лаваша лише за 10 хвилин. Небагато часу — і на столі ніжні конвертики, що тануть у роті. Ми будемо готувати страву з курячим м’ясом, проте за бажанням начинку можна готувати з грибів, овочів або сиру.
Як приготувати конвертики з лаваша з фаршем "Шустрики"
Інгредієнти:
- 150 г відвареного курячого філе;
- 1 лаваш;
- 100 г сиру;
- 1 зубчик часнику;
- кілька гілочок базиліка;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 50 мл молока;
- 1 лаваш;
- 3 ст. л. сметани;
- 2 курячі яйця;
- 1 помідор;
- сіль та спеції до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Тонкими скибочками нарізаємо варене куряче філе, сир та помідор. Подрібнюємо цибулю та базилік.
- Для приготування соусу часник чистимо, пропускаємо через прес і змішуємо зі сметаною. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції.
- Лаваш нарізаємо на смужки шириною 12-15 см. Змащуємо соусом, викладаємо начинку та згортаємо у трикутники.
- В окремій мисці збиваємо курячі яйця з молоком. Солимо, перчимо та вмочуємо конвертики.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо трикутники та обсмажуємо їх до рум’яності з обох боків.
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