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Всього 10 хвилин — і "Шустрики" на столі: бюджетна страва точно не дасть зголодніти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Конвертики з лаваша з фаршем
Конвертики з лаваша з фаршем. Фото vazhnoznat.com

Відмінний варіант для швидкого та ситного перекушування

У разі несподіваного голоду чи несподіваних гостей хочеться, щоб під рукою був швидкий рецепт ситного перекушування. Відмінний варіант для цього – різні страви з лавашем.

Разом з "Важно знать" ми розповімо, як приготувати смачну закуску з лаваша лише за 10 хвилин. Небагато часу — і на столі ніжні конвертики, що тануть у роті. Ми будемо готувати страву з курячим м’ясом, проте за бажанням начинку можна готувати з грибів, овочів або сиру.

Як приготувати конвертики з лаваша з фаршем "Шустрики"

Інгредієнти:

  • 150 г відвареного курячого філе;
  • 1 лаваш;
  • 100 г сиру;
  • 1 зубчик часнику;
  • кілька гілочок базиліка;
  • 1 пучок зеленої цибулі;
  • 50 мл молока;
  • 1 лаваш;
  • 3 ст. л. сметани;
  • 2 курячі яйця;
  • 1 помідор;
  • сіль та спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Тонкими скибочками нарізаємо варене куряче філе, сир та помідор. Подрібнюємо цибулю та базилік.
  2. Для приготування соусу часник чистимо, пропускаємо через прес і змішуємо зі сметаною. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції.
  3. Лаваш нарізаємо на смужки шириною 12-15 см. Змащуємо соусом, викладаємо начинку та згортаємо у трикутники.
  4. В окремій мисці збиваємо курячі яйця з молоком. Солимо, перчимо та вмочуємо конвертики.
  5. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо трикутники та обсмажуємо їх до рум’яності з обох боків.

Рекомендуємо також скуштувати мелене сало з часником. Ця стародавня козацька закуска не залишить нікого байдужим.

Теги:
#Рецепт #Перекус #Лаваш #Готуємо вдома