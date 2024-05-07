Всього 10 хвилин — і "Шустрики" на столі: бюджетна страва точно не дасть зголодніти

Відмінний варіант для швидкого та ситного перекушування

У разі несподіваного голоду чи несподіваних гостей хочеться, щоб під рукою був швидкий рецепт ситного перекушування. Відмінний варіант для цього – різні страви з лавашем.

Разом з "Важно знать" ми розповімо, як приготувати смачну закуску з лаваша лише за 10 хвилин. Небагато часу — і на столі ніжні конвертики, що тануть у роті. Ми будемо готувати страву з курячим м’ясом, проте за бажанням начинку можна готувати з грибів, овочів або сиру.

Як приготувати конвертики з лаваша з фаршем "Шустрики"

Інгредієнти:

150 г відвареного курячого філе;

1 лаваш;

100 г сиру;

1 зубчик часнику;

кілька гілочок базиліка;

1 пучок зеленої цибулі;

50 мл молока;

1 лаваш;

3 ст. л. сметани;

2 курячі яйця;

1 помідор;

сіль та спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

Тонкими скибочками нарізаємо варене куряче філе, сир та помідор. Подрібнюємо цибулю та базилік. Для приготування соусу часник чистимо, пропускаємо через прес і змішуємо зі сметаною. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Лаваш нарізаємо на смужки шириною 12-15 см. Змащуємо соусом, викладаємо начинку та згортаємо у трикутники. В окремій мисці збиваємо курячі яйця з молоком. Солимо, перчимо та вмочуємо конвертики. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо трикутники та обсмажуємо їх до рум’яності з обох боків.

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