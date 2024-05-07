Учасниця від Ірландії вразила моторошним перформансом на сцені Євробачення (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця учасниця здивувала всіх
Зараз триває перший півфінал Євробачення 2024, і вже встигли виступити учасники від Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії та інші. Остання особливо вразила публіку моторошною композицією.
Від Ірландії виступила 29-річна Bambie Thug із піснею Doomsday Blue, пише "Телеграф". Вона мала вигляд нечистої сили — чорне плаття з пір'ям, роги і лякливий макіяж. Дівчина постала у номері з танцівником-чортом, який мав розмальоване тіло в сірий колір.
Вона стояла посередині кола, яке було оточене свічками. Все це нагадувало певний ритуал заклинання.
Сама композиція Doomsday Blue супроводжувалась різким переходом від ніжних мотивів і до крику. Це точно збадьорило європейську публіку та запам'яталось креативністю. Адже схожих номерів у цьому півфіналі немає. Очевидно, ірландка хотіла вразили європейців креативним підходом.
Посеред виступу танцівник у вигляді чорта зірвав з артистки вбрання, тому вона продовжила виступ у спідній білизні.
Раніше "Телеграф" розповідав про alyona alyona та Jerry Heil, які запалили публіку потужним виконанням пісні Teresa & Maria. Дівчат дуже добре підтривала європейська аудиторія, тож номер їм сподобався. Вони виступили під номером 5.