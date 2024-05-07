Учасниця від Ірландії вразила моторошним перформансом на сцені Євробачення (відео)

Ця учасниця здивувала всіх

Зараз триває перший півфінал Євробачення 2024, і вже встигли виступити учасники від Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії та інші. Остання особливо вразила публіку моторошною композицією.

Від Ірландії виступила 29-річна Bambie Thug із піснею Doomsday Blue, пише "Телеграф". Вона мала вигляд нечистої сили — чорне плаття з пір'ям, роги і лякливий макіяж. Дівчина постала у номері з танцівником-чортом, який мав розмальоване тіло в сірий колір.

Вона стояла посередині кола, яке було оточене свічками. Все це нагадувало певний ритуал заклинання.

Виступ Bambie Thug із піснею Doomsday Blue

Сама композиція Doomsday Blue супроводжувалась різким переходом від ніжних мотивів і до крику. Це точно збадьорило європейську публіку та запам'яталось креативністю. Адже схожих номерів у цьому півфіналі немає. Очевидно, ірландка хотіла вразили європейців креативним підходом.

Посеред виступу танцівник у вигляді чорта зірвав з артистки вбрання, тому вона продовжила виступ у спідній білизні.

Раніше "Телеграф" розповідав про alyona alyona та Jerry Heil, які запалили публіку потужним виконанням пісні Teresa & Maria. Дівчат дуже добре підтривала європейська аудиторія, тож номер їм сподобався. Вони виступили під номером 5.