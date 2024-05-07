Леся Нікітюк, Юлія Саніна, Melovin та інші зірки підтримали alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024 (фото)

Навіть Melovin підтримав українських учасниць перед півфіналом Євробачення

Сьогодні, 7 травня, у шведському Мальмі стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" розповідав, де дивитися онлайн-трансляцію конкурсу. А тим часом багато українських знаменитостей підтримали наших учасниць alyona alyona та Jerry Heil напередодні першого півфіналу Євробачення 2024 року.

У своїх instagram-сторісах зірки висловили слова підтримки українським співачкам. Також зірки нагадали, що українці, які зараз за кордоном можуть голосувати за Україну, на відміну від тих, хто зараз в Україні.

Телеведуча Катя Осадча закликала українців вболівати за наших учасниць. А тих, хто має змогу, з-за кордону голосувати за Україну.

Підтримав alyona alyona та Jerry Heil у своєму Instagram співак Володимир Дантес. Він опублікував сторіс і нагадаємо, що українські учасниці виступатимуть п’ятими за списком.

Головний конкурент alyona alyona та Jerry Heil під час Національного відбору Melovin також підтримав співачок. У своїх сторіс він опублікував пост зі списком країн, що виступають сьогодні, і закликав голосувати за Україну, особливо тих українців, які зараз за кордоном.

Також українок підтримала Юлія Саніна, яка минулого року була ведучою Євробачення. Артистка показала кадри з торішнього конкурсу, поділилася своїми емоціями та закликала голосувати за alyona alyona та Jerry Heil.

А телеведуча Леся Нікітюк у своїх сторіс лаконічно написала: "Тримаємо кулачки".

Раніше "Телеграф" розповідав про онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2024 року. Україна виступає за номером 5.